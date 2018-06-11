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國巨陳泰銘：被動元件供不應求 未見舒緩

2018-06-11 17:58中央社 台北11日電

國巨董事長陳泰銘。聯合報系記者曾學仁／攝影
國巨董事長陳泰銘。聯合報系記者曾學仁／攝影
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國巨董事長陳泰銘表示，被動元件持續供不應求，仍未見供給舒緩跡象。

被動元件大廠國巨今天下午舉辦線上法人說明會，陳泰銘親自回應法人問題，法說會歷時約80分鐘。

陳泰銘表示，目前積層陶瓷電容(MLCC)價格約在7年前水準，過去客戶每年要求15%到20%降價幅度，不少廠商因為MLCC價格過低，不願意擴產或退出市場。

陳泰銘說，MLCC持續供需失衡，機器設備交期看到18個月，新產能速度無法趕上市場需求，他預期，供需失衡情況可能持續到未來短期到中期，MLCC價格將可維持相對合理區間範圍，現在產品價格回升，讓產能布局回到合理利潤空間，市場應該樂見這樣的轉移。

談到日系大廠產能轉移、國巨是否能順利承接，陳泰銘表示，日系大廠釋出傳統MLCC部分品項，製造有技術難度，並非大中華區所有廠商可承接。

他預期，未來兩年日系大廠產能規劃釋出20%到25%的傳統型MLCC品項，其中國巨可承接95%比例的產品品項，沒有技術障礙。

陳泰銘指出，不僅日系大廠，包含其他2到3家廠商也釋出傳統型產品品項，轉型專攻車用需求。他認為，目前MLCC供需吃緊，公司MLCC訂單出貨比大於2倍，國巨持續將有限產能效益極大化。

法人問及晶片電阻缺貨和漲價原因，陳泰銘表示，晶片電阻主要生產基地在中國大陸華中地區，當地環保法規限制趨嚴，晶片電阻所需基板廠和晶片電阻廠上游原料供應短缺，影響市場供給，一些台灣同業將部分晶片電阻產能轉移到台灣。

加上終端應用提高晶片電阻使用規模約10%到20%幅度，陳泰銘指出，目前國巨在晶片電阻的訂單出貨比大於3倍。

至於庫存週轉天數，陳泰銘表示，因訂單需求成長，第1季國巨實際存貨週轉天數約35天，比起正常水位60天有不小差距，國巨內部希望提升產品週轉天數，第2季目標鎖定將存貨週轉天數提升到45天至60天水位。

法人提問部分代工廠商已經備足2季到3季的被動元件存貨量，被動元件供給市況是否舒緩，陳泰銘指出，從內部資料來看，目前主要客戶和新客戶被動元件備貨依舊吃緊，有客戶甚至要求緊急供貨、避免斷料，因此還沒看到被動元件供給舒緩的情況。

對於國巨出資新台幣220億元收購美國普思電子是否買貴，陳泰銘表示，從2012年到今年，橡樹資本投入成本超過3億美元，除了收購普思電子在外流通股外，也投入資金取得債權。

在資金運用部分，陳泰銘表示，到今年5月底國巨帳上約當現金規模約新台幣300億元，營業活動每月淨流入現金超過20億元到30億元，足以支付營運所需，公司會持續評估與併購擴充有關的資本結構和資金規劃。

對於日系廠商村田製作所（Murata）規劃擴產車用MLCC產能，陳泰銘表示，日系廠商擴產策略與國巨策略一致，布局汽車電子領域，不過日系廠商擴產，仍是落後目前市場的需求。

國巨被動元件新台幣

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