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OPPO旗艦種Find X重新回歸 預告將採最新黑科技

2018-06-11 16:21聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

知名拍照手機品牌OPPO日前宣布旗下最強旗艦Find系列重新回歸，命名為Find X的新款旗艦機將於法國時間6月19日在巴黎羅浮宮正式發表。

OPPO表示，歷代Find系列產品皆因領先業界的黑科技令人驚艷，不論是Find 5搭載的中國首款1080P螢幕和堆疊式CMOS感測器鏡頭，或是Find 7採用的全球最快VOOC閃充技術，作為OPPO醞釀四年的未來旗艦，Find X也將帶來業界震撼。

至於Find X將帶來哪些新技術，也許可從OPPO近年發表的新技術中一探究竟，一般預料將在拍照、充電、5G及3D結構光技術有所突破。

首先，OPPO是最早將「拍照」作為核心研發方向的手機品牌之一，更於2017年MWC上發表「潛望式雙鏡頭5倍無損變焦技術」，為業界首款潛望式雙鏡頭，透過特殊的光學稜鏡，達成高達5倍的無損變焦效果。

至於VOOC Flash Charge閃充技術則早已成為家喻戶曉且被認為是世界上最安全、快速的充電技術之一，。OPPO曾在MWC 2016上發表的Super VOOC Flash Charge。基於OPPO全新研發的低壓脈衝演算法和獨家設計的超級電池，Super VOOC Flash Charge能在短短15分鐘內充滿一台2500mAh電池的手機，而其電源變壓器、傳輸線與充電介面也都採用更高規格的軍用級新型材料，能對充電電流進行嚴格的調整與控制，解決電池在充電過程中溫度容易上升的問題，創造安全的閃充體驗。

OPPO在今年五月也分享了在5G及3D結構光技術兩個領域中的研究進展以及未來研發方向，可透過3D結構光技術創造全新的5G視訊通話體驗，並藉由實測展示了5G下載速度，示範用6.8秒完成下載一段1GB影片。

OPPO也表示，3D結構光技術未來將會運用於手機解鎖、安全支付、AR、3D重建以及遊戲等更多不同應用場景中，大大提升用戶行動體驗的豐富性。

不僅如此，AI、AR等先進科技也是OPPO近年來發展的重點。

OPPO表示，有這麼多技術底蘊做為發展基礎，醞釀四年再次發布的全新旗艦機種Find X將精采呈現近年在探索未來手機路上的成果。

業界首款潛望式雙鏡頭，讓纖薄機身+多倍光學變焦成為可能。圖／OPPO提供
業界首款潛望式雙鏡頭，讓纖薄機身+多倍光學變焦成為可能。圖／OPPO提供
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