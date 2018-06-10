親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

星夢郵輪推「尖叫旅社」主題行程

2018-06-10 23:14經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

星夢郵輪聯手索尼動畫將全球知名喜劇動畫電影《尖叫旅社》系列搬上郵輪，邀請影迷及旅客今年夏季登上「雲頂夢號」與「世界夢號」，與德古拉伯爵共同開啟海上「怪獸假期」。

自5月25日至8月31日，兩艘亞洲巨輪不僅將帶領旅客到訪日本、越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞及泰國等地，更將化身「尖叫旅社」，讓旅客與德古拉和怪物家族親密接觸，德古拉伯爵更將為旅客講述床邊故事，還有主題化妝舞會等節目帶領大小朋友一同進入神秘的怪物世界。

星夢郵輪總裁戴卓爾·布朗（Thatcher Brown）表示：「星夢郵輪一直致力透過多元形式創新郵輪體驗，為旅客帶來趣味性及娛樂性兼具的郵輪假期。很高興《尖叫旅社3·怪獸假期》可以登上『雲頂夢號』與『世界夢號』，讓旅客今夏的星夢之旅更為豐富多彩。我們船上團隊亦非常興奮，可以將旅客最喜愛的怪物從電影中原汁原味搬到郵輪上，讓旅客可以與怪物旅行團共享趣味橫生的海上假期。」

索尼影視娛樂公司品牌戰略和全球合作夥伴執行副總裁Jeffrey Godsick表示：「在《尖叫旅社3·怪獸假期》中，怪物家族展開了一段郵輪家庭旅行，我們相信全球的怪物粉絲們也將受影片影響踏上郵輪旅程，這也是我們選擇『星夢郵輪』作為電影合作夥伴的原因。」

由索尼動畫出品的《尖叫旅社3·怪獸假期》的故事就發生在一艘郵輪之上：德古拉伯爵放下酒店繁重的工作，與家人以及怪物朋友們共同登上豪華郵輪享受一趟家族旅行。

他們玩遍船上的娛樂設施，參加怪獸排球，遊走在不同的異國小島度假，盡情享受「月」光浴。正當眾人沉醉在這個美妙的海上假期時，德古拉的女兒梅菲絲發現德古拉對美麗的女船長艾莉卡一見鐘情，然而艾莉卡不可告人的秘密竟將為所有怪獸帶來致命的危機，原本快樂出海之旅竟將變成一場可怕的噩夢。

這部影片由Genndy Tartakovsky執導，劇本由其與Michael McCullers共同創作、Michelle Murdocca製片。

星夢郵輪聯手索尼動畫將全球知名喜劇動畫電影《尖叫旅社》系列搬上郵輪，與德古拉伯爵...
星夢郵輪聯手索尼動畫將全球知名喜劇動畫電影《尖叫旅社》系列搬上郵輪，與德古拉伯爵共同開啟海上「怪獸假期」。星夢郵輪／提供
分享

郵輪怪獸索尼

相關新聞

亞馬遜坦承代工廠富士康 非法雇用勞工

2018-06-10 13:02

價格降到甜蜜點…4K百吋商品 換機潮湧現

2018-06-10 01:21

可成 投資再生能源基金

2018-06-10 01:21

蘋果傳砍單 分析師質疑

2018-06-10 01:21

觸控雙雄Q3產能利用率 有望攀升

2018-06-10 01:21

運動熱 帶旺大螢幕商機

2018-06-10 01:21

觸控雙雄卡位 搶iPhone新單

2018-06-10 01:21

3D列印應用／東台布局 活用加法思維

2018-06-10 00:57

3D列印應用／下一波應用 瞄準航太業

2018-06-10 00:57

仿效台積 3D列印醫材設練兵場

2018-06-10 00:57

3D列印 下波看好進軍航太

2018-06-09 23:59

3D列印醫材 南科打造「夢想練兵場」

2018-06-09 23:50

金融電信碰不得 私募基金改買台灣之光

2018-06-09 21:57

蘋果新iPhone備貨 傳砍20％

2018-06-09 00:48

郭董跨入健康產業 攻醫療設備

2018-06-09 00:47

郭董缺席FII掛牌典禮 舞台給團隊

2018-06-09 00:46

FII 三階段衝刺工業互聯網

2018-06-09 00:45

童子賢想咬下更大口蘋果 衝刺兆元業績動能

2018-06-08 11:32

台南囝仔黃仁勳要當ＡＩ教父

2018-06-07 09:55

MLCC龍頭擴廠 缺貨有解

2018-06-09 01:11
看更多

熱門文章

影／酸陳美伶德國冷氣說 網諷：鐵皮屋成節能烤雞大國

2018-06-10 11:06

「她經濟」崛起 信用卡搶商機

2018-06-10 02:39

觸控雙雄卡位 搶iPhone新單

2018-06-10 01:21

台幣走貶…恐變雙面刃

2018-06-10 00:05

宏泰林堉璘辭世 享壽83

2018-06-10 01:21

外媒點名勞動條件不佳 鴻海：展開全面調查 有錯就改善

2018-06-10 17:09

價格降到甜蜜點…4K百吋商品 換機潮湧現

2018-06-10 01:21

蘋果傳砍單 分析師質疑

2018-06-10 01:21

林堉璘辭世／卡位信義區 寫地王傳奇史

2018-06-10 01:21

運動熱 帶旺大螢幕商機

2018-06-10 01:21

核四燃料束送美保管 台電：因台灣沒拆解能力

2018-06-10 00:13

越南寶元傳罷工 寶成：幹部讓員工提早下班

2018-06-10 12:09

仿效台積 3D列印醫材設練兵場

2018-06-10 00:57

鐵工出身 林詠翔將大江打造成生物挖礦公司

2018-06-10 09:53

台塑節水 一滴使用7.3次

2018-06-10 01:21

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

林堉璘辭世／土地公益信託 挺台灣教育

2018-06-10 01:21

法稅改革聯盟喚政府「稅」醒了 九成村里長連署

2018-06-10 18:55

4月薪資水準 可望上揚

2018-06-10 00:55

吃到飽鍋物進駐三創 主攻愛吃肉年輕客層

2018-06-10 11:38

衝循環經濟 台塑上下總動員

2018-06-10 01:21

3D列印醫材 南科打造「夢想練兵場」

2018-06-09 23:50

觸控雙雄Q3產能利用率 有望攀升

2018-06-10 01:21

小資族女生 愛赴日旅遊

2018-06-10 00:00

立院臨時會 公司法聚焦

2018-06-10 00:55

國際財經市場 未來一周展望

2018-06-10 13:02

亞馬遜坦承代工廠富士康 非法雇用勞工

2018-06-10 13:02

財經觀點／新零售革命 讓消費更有感

2018-06-10 00:02

離岸風場維運碼頭 雲林爭取落腳箔子寮

2018-06-10 12:55

匯市最前線／台幣走勢…盯Fed動向

2018-06-10 00:05

可成 投資再生能源基金

2018-06-10 01:21

不應獨厚綠能 美系銀行爭放款鬆綁

2018-06-10 00:16

油價11日降0.2元 後續關注川金會與OPEC會議

2018-06-10 12:55

網家5月營收26.58億元 歷來5月最高

2018-06-10 16:38

澳洲蜂蠟翻倍漲 蜂農卻叫若

2018-06-10 13:02

兩岸財經 本周行事曆

2018-06-10 13:02

女性持卡人月刷452萬筆…遠高於男性

2018-06-10 00:00

3D列印應用／東台布局 活用加法思維

2018-06-10 00:57

電動交通產品夯 5月出口上揚14%

2018-06-10 20:41

意集設計驅動創新 引爆台灣產業革命

2018-06-10 01:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top