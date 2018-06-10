星夢郵輪推「尖叫旅社」主題行程

2018-06-10 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



星夢郵輪聯手索尼動畫將全球知名喜劇動畫電影《尖叫旅社》系列搬上郵輪，邀請影迷及旅客今年夏季登上「雲頂夢號」與「世界夢號」，與德古拉伯爵共同開啟海上「怪獸假期」。

自5月25日至8月31日，兩艘亞洲巨輪不僅將帶領旅客到訪日本、越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞及泰國等地，更將化身「尖叫旅社」，讓旅客與德古拉和怪物家族親密接觸，德古拉伯爵更將為旅客講述床邊故事，還有主題化妝舞會等節目帶領大小朋友一同進入神秘的怪物世界。

星夢郵輪總裁戴卓爾·布朗（Thatcher Brown）表示：「星夢郵輪一直致力透過多元形式創新郵輪體驗，為旅客帶來趣味性及娛樂性兼具的郵輪假期。很高興《尖叫旅社3·怪獸假期》可以登上『雲頂夢號』與『世界夢號』，讓旅客今夏的星夢之旅更為豐富多彩。我們船上團隊亦非常興奮，可以將旅客最喜愛的怪物從電影中原汁原味搬到郵輪上，讓旅客可以與怪物旅行團共享趣味橫生的海上假期。」

索尼影視娛樂公司品牌戰略和全球合作夥伴執行副總裁Jeffrey Godsick表示：「在《尖叫旅社3·怪獸假期》中，怪物家族展開了一段郵輪家庭旅行，我們相信全球的怪物粉絲們也將受影片影響踏上郵輪旅程，這也是我們選擇『星夢郵輪』作為電影合作夥伴的原因。」

由索尼動畫出品的《尖叫旅社3·怪獸假期》的故事就發生在一艘郵輪之上：德古拉伯爵放下酒店繁重的工作，與家人以及怪物朋友們共同登上豪華郵輪享受一趟家族旅行。

他們玩遍船上的娛樂設施，參加怪獸排球，遊走在不同的異國小島度假，盡情享受「月」光浴。正當眾人沉醉在這個美妙的海上假期時，德古拉的女兒梅菲絲發現德古拉對美麗的女船長艾莉卡一見鐘情，然而艾莉卡不可告人的秘密竟將為所有怪獸帶來致命的危機，原本快樂出海之旅竟將變成一場可怕的噩夢。