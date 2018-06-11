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外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17經濟日報 記者趙于萱／台北報導

鴻海旗下工業富聯（FII）上周五（8日）A股掛牌首日大漲，躍居A股第一大科技股。...
鴻海旗下工業富聯（FII）上周五（8日）A股掛牌首日大漲，躍居A股第一大科技股。 美聯社
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鴻海旗下工業富聯（FII）上周五（8日）A股掛牌首日大漲，躍居A股第一大科技股。外資麥格理、瑞士信貸等券商預估，FII今年獲利可望較去年成長，支撐股價，連帶挹注鴻海業績，看好鴻海最快今年總營收有機會挑戰5兆元大關，創台股新紀錄。

鴻海上周五股價收88.3元、跌2.9元，外資轉賣1.3萬張。不過，FII股價大漲，對鴻海業績挹注可期，麥格理、瑞士信貸、摩根士丹利等外資仍正向看鴻海後市。

外資圈以FII去年貢獻鴻海獲利52%、今年FII成長力道及潛在市值表現等綜合預估，預測最快今年、最慢明年，鴻海年營收就可突破5兆元，為台股首例。鴻海2017年營收為4.7兆元，創新高，年增8%，若今年順利跨過5兆元，年增率逾6％。

麥格理預估，鴻海今年營收有挑戰5兆至5.5兆元實力；瑞士信貸估今、明年各為4.95兆、5.09兆元，並看好FII旗下雲端、通訊、工業機器人等業務成長潛力，可望推動鴻海股價重返95至100元。摩根士丹利預測鴻海今、明年營收告為4.71兆、5.03兆元，目標價108元。

根據FII財報，去年公司淨利潤為人民幣162億元，今年第1季扣除非經常性損益後、歸屬母公司利潤人民幣26.3億元，年成長1%。

法人估，FII受惠通信設備產線持續成長，雲端服務及設備產線來自客戶積極投入，今年營收將達人民幣4,000億元，年成長12.8%；淨利潤估180億元，年增11%，EPS估人民幣1.02元。

鴻海FII營收

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