友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



各路人馬摩拳擦掌搶進Micro LED市場，友達率先展出全球最高解析度全彩主動式Micro LED顯示技術，宣告量產時程可期。工研院助攻晶電、欣興和聚積，開發出「超小間距Micro LED室內顯示屏」模組，要搶攻110吋室內顯示市場。

根據集邦科技研究指出，Micro LED潛在商機龐大，若以Micro LED全面取代液晶顯示器的零組件推估，市場規模將可達300億至400億美元（約新台幣9,000億至1.2兆元），吸引全球科技大廠及重量級研究機構積極投入。

在鴻海集團全力動員發展Micro LED之際，友達不落人後，開發出全球最高解析度全彩主動式8吋Micro LED顯示技術，並拿下「2018年SID展會最佳獎」的肯定，凸顯友達在Micro LED的技術開發能力。

友達總經理暨營運長蔡國新表示，友達以Micro LED及多項先進顯示技術榮獲「SID展會最佳獎」，證明友達長期投入先進顯示技術所累積的領先優勢。

工研院也協助晶電、欣興等國內指標廠，進軍Micro LED領域。工研院電光系統所所長吳志毅表示，Micro LED目前待克服的是「巨量移轉」關鍵技術問題，工研院上周在電腦展中，首度展出攜手聚積、欣興及錼創（由晶電、友達及聯電投資），開發出的「超小間距Micro LED室內顯示屏」，要搶攻110吋室內顯示器市場商機。

吳志毅指出，台灣從IC設計、LED製造、顯示器面板廠，到系統整合廠商，發展Micro LED的產業鏈資源相當完備，深具國際競爭力。