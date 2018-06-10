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中和新耐震廠辦

運動熱 帶旺大螢幕商機

2018-06-10 01:21經濟日報 記者張義宮／台北報導

全球矚目2018世界盃足球賽6月14日開打，緊接有8月亞運等運動賽事，帶動大螢幕的大尺寸電視、投影機需求動能強，法人認為，供應鏈友達、聯發科、中光電、台達電、揚明光等跟著沾光。

經濟日報提供
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5萬元以下65吋4K電視選擇性愈來愈多，4K投影機更以降至「4萬元有找」搶市，拱大了大螢幕商機。IHS顯示器研究總經理謝勤益表示，世足賽帶動大尺寸電視需求成長十分明顯，面板及整機廠均瞄準55、60及65吋等大尺寸機種促銷，全球電視平均尺寸由去年42吋成長到今年44吋，一年成長2吋。

其中以55/65吋最明顯，去年全球65吋面板出貨1,200萬片，今年上看1,400萬片；55吋去年面板出貨3,900萬片，今年上看4,600萬片，同步帶動55/65吋大電視銷售成長。謝勤益說：「相繼來臨的世足賽、亞運等運動賽事，消費者希望除了大尺寸，還要其他規格如高色域，響應速度120Hz等，刺激高規格電視市場成長。」

隨全球眾多運動賽事，全球電視龍頭三星預估，65吋至75吋以上大尺寸電視需求量持續且穩定成長，2018年三星在全球55吋市占率可達43%，65吋以上23%，75吋則從現有的三分之一市占率朝50%邁進。三星強調，愈來愈多運動迷追求大尺寸電視帶來的「臨場感」，4K、高畫質機種更能滿足觀賞運動賽事的需求。

三星今年出貨量可達4,000萬台，蟬聯第一大，旗艦的QLED電視，面板主要為自家的三星顯示器，友達是第二供應來源，主力集中在65吋以上，大陸海信、TCL等一線電視品牌也加入銷售陣容。除友達外，面板廠群創，電視晶片聯發科、背光板達運都是重要合作夥伴。

電視面板

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