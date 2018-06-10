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觸控雙雄卡位 搶iPhone新單

2018-06-10 01:21經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

蘋果手機近年觸控技術不斷更迭，牽動國內外供應鏈。 法新社
蘋果手機近年觸控技術不斷更迭，牽動國內外供應鏈。 法新社
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蘋果手機近年觸控技術不斷更迭，牽動國內外供應鏈；最新外電指出，未來iPhone很可能全機種均採用OLED面板或採用屏下指紋觸控，國內觸控雙雄業成GIS、宸鴻TPK正積極發展新技術，期盼卡位次世代iPhone訂單。

GIS董事長周賢穎日前透露，GIS正積極主攻屏下指紋辨識模組，不僅已有部分品牌客戶開案，更確定拿到相關訂單，最快下季供貨，今年底前有機會看到智慧手機品牌廠發表搭載GIS該技術的終端產品。

據悉，相較目前的指紋辨識技術，屏下指紋辨識是將觸控模組藏在顯示面板下方，此技術能讓智慧手機品牌廠實現真正的「全螢幕」手機，未來使用者欲使用指紋辨識時，直接將手指按壓在螢幕上即可。

周賢穎指出，現階段屏下指紋辨識分為光學及超音波二種，前者技術製程較簡單，但辨識效率較差，後者技術難度較高，但辨識品質高；GIS主攻超音波技術，有信心未來會有愈來愈多品牌客戶採用。

經濟日報提供
經濟日報提供
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儘管今年iPhone新機可能不會採用屏下指紋辨識，但據傳已有中、韓智慧手機品牌大廠將先行採用，一旦導入，對GIS是一大利多，同時也有助未來卡位次世代iPhone新機供應鏈。

至於TPK，外電傳出iPhone可能全機種採OLED面板，屆時面板顯示將具備可撓特性，但既有觸控面板技術不能彎折，因此TPK已開發奈米銀技術，能滿足OLED可撓式特性，提供品牌客戶更高彈性產品設計。

TPK董事長江朝瑞日前於股東會上指出，公司已在上游材料奈米銀布局五年，預料今年將是「奈米銀元年」，除搶攻折疊手機商機，也將率先在大尺寸市場推出奈米銀商品。

據悉，目前全球在奈米銀技術較有成果的只有美國C3 Nano及TPK掌握的Cambrios；其中C3 Nano集中在薄膜研發，TPK的奈米銀布局則鎖定上游奈米銀材料、塗布、pattern（圖案化）、貼合到模組化一條龍生產，這也是TPK首度掌握上游材料。

觸控面板智慧手機奈米

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