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MLCC龍頭擴廠 缺貨有解

2018-06-09 01:11經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所（Murata）昨（8）日宣布，將斥資290億日圓（約新台幣80億元）興建新廠，預定今年9月動工、明年底完工。業界認為，村田新廠是否反轉MLCC缺貨現況，仍需視未來產能規劃和客戶調整產品設計情況而定；就建廠進度看，今年缺貨態勢底定，明年供需仍吃緊。

國內主要MLCC供應鏈包括國巨、華新科禾伸堂、信昌電、達方、日電貿、蜜望實等。因MLCC缺貨、價格翻漲，相關廠商今年營收和獲利呈跳躍式成長，村田、太陽誘電、Vishay等競爭對手動態，一直是市場關注焦點。

華新科新台幣禾伸堂

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