蘋果新iPhone備貨 傳砍20％

2018-06-09 00:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



蘋果傳要求供應鏈為今年新款iPhone減少備貨20%。 路透 分享 facebook

日經新聞8日報導，蘋果已要求供應鏈廠商，為今年下半年發表的新款iPhone減少準備約20%零組件，對智慧手機出貨量態度比起去年轉趨謹慎。蘋果股價8日盤中跌1.5%，歐洲供應商也全面走跌。

報導指出，一名業界人士表示：「蘋果今年對iPhone下的新增訂單量相當保守，尤其是接下來的三款新機種，整體規劃產能可能會比去年的訂單量少了多達20%。」

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另外兩名消息人士表示，蘋果去年為了生產iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X，共下單多達1億支手機需要的零組件，但蘋果目前只預期今年三款新機種的總出貨量為8,000萬支。

受此消息影響，蘋果股價在美股8日早盤跌2.1%，在德國法蘭克福掛牌的股票也一度跌2.1%，並拖累戴樂格半導體（Dialog）、意法半導體（STMicroelectroniocs）及英飛凌等歐洲半導體類股走跌，蘋果的奧地利供應商Ams一度重挫6%。

日經先前報導，蘋果今年可能會推出三款新iPhone，其中兩款將和iPhone X一樣搭載有機發光二極體（OLED）螢幕，另外一款則將和i8一樣採用LCD液晶螢幕。三款都將和iPhone X一樣採用Face ID，搭載TrueDepth 3D感應攝像機系統。

消息人士說，蘋果今年告知供應商，要提早為兩款OLED機種準備，以避免出現類似去年的出貨延遲，「蘋果給鴻海或和碩等代工廠的OLED機種最後組裝時程表為7月，LCD機種為8月。照目前計畫，兩款OLED機種可能會比LCD機種提早一個月大致準備好」。

目前三款新iPhone都預計在蘋果9月年度新品發表會後開始出貨，但新的6.1吋LCD機種可能會因生產品質問題延遲，消息人士說，「LCD機種的觸控功能良率目前還未達標，但正改善中。這支平價款手機被視為蘋果用來推升今年整體出貨量的工具，所有供應商都在傾全力確保這款機種能盡快上市」。