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緯創攜手B-Temia進軍亞洲市場

2018-06-08 20:19經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯創今日與加拿大生物技術公司，也是外骨骼機器人技術的領導者B-Temia達成合資協議，將於新加坡成立B-Temia Asia，以雙邊合作優勢將創新的智慧外動力式下肢外骨骼機器人Keeogo，行銷推廣至包含中國、日本和香港等多個國家，拓展Keeogo的亞洲市場版圖。

緯創技術長黃俊東表示，緯創發展醫療技術的開發和應用，幫助更多行動受限的人們恢復活動力。很高興與B-Temia一同拓展亞洲智慧外動力式下肢外骨骼機器人市場，期待以科技結合醫療，讓人類生活更美好。

B-Temia執行長Stephane Bedard表示，我們很高興能進一步擴大和鞏固與緯創的關係。過去一年中藉由雙方的合作，有效地將產品的製造轉移到亞洲。緯創於2017年6月成為B-Temia主要股東，B-Temia Asia的合資成立，對B-Temia的所有股東及研發團隊而言是相當振奮人心的時刻。

B-Temia於2018年6月7日至6月9日，受邀於加拿大魁北克所舉行的七大工業國集團高峰會（G7 Summit）技術平台，展示「Keeogo智慧動力式下肢外骨骼機器人」，是十二家參與廠商中唯一機器人領域的公司。

緯創秉持著服務的精神，發展醫學科技事業，與B-Temia合作開發智慧型行動輔助裝置，透過行動感測器感應髖關節與膝的變化，以人工智慧分析運算後，啟動伺服馬達減速機，輸出精準的動力輔助使用者。

未來藉由B-Temia Asia將高品質人性化的醫療服務，行銷至亞洲各地，協助生活中行動受限者重獲自主權，讓現代的科技解決方案，為渴望重拾行動力的人們帶來改變生活的契機。

緯創機器人加拿大

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