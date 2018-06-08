鴻海5月營收3471.03億元 歷年同期新高

2018-06-08 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海今（８）日公布2018年5月營收為3,471.03億元，月增0.91%，年增24.03%，創歷年同期新高。鴻海2018年前五個月營收為1.71兆元，年增8.83%，也是歷年同期新高。

鴻海5月營收，若與4月相比，以通訊產品表現最佳，消費性電子產品次之，運算產品表現第三。若是與去年同月相比，則是運算產品表現最好，消費性電子產品次之，通訊產品表現則為第三名。