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竹科組團參加美國生技展 拓展國外商機

2018-06-08 16:48中央社 台北8日電

竹科管理局為了提升園區生醫廠商市場能見度，拓展國外商機，邀集廠商組團參加在美國舉行的生技展，展現台灣生醫研發成果及技術。

新竹科學工業園區生醫產業動能強，園區管理局希望幫助廠商把研發成果，在國際市場發光發熱，邀集台康生技（EIRGENIX）、藥華醫藥（PharmaEssentia）、永昕生物（Mycenax Biotech Inc.）、竟天生物（AndrosPharmaceuticals Co., Ltd.）、景凱生技（TaiwanJ）、唯醫生技（WeMed Biotech）等廠商，組成參訪團，前往美國參加北美生物科技展拓商機。

竹科管理局今天透過新聞稿指出，竹科園區的生醫廠商研發成果豐碩，像是台康生技的新藥EG12014，藥華醫藥的新藥P1101（Ropeg）。

另有，永昕生物的LusiNEX是類風濕性關節炎用藥，去年已經在澳洲進行第一期臨床試驗，今年更通過英國MHRA的人體臨床試驗審查；竟天生物所研發的帶狀皰疹神經痛噴劑產品，已獲得美國FDA核准進入臨床試驗，景凱(TaiwanJ）新藥JKB-122將進行二期臨床試驗。

竹科管理局指出，現場也安排參訪美國知名生化製藥廠Sanofi Genzyme Allston PharmaceuticalManufacturer Facility，以及康橋創新中心CambridgeInnovation Center、醫電器材實現中心MEDRC（medicalelectronic device realization center）、電腦科學與人工智慧實驗室CSAIL（computer science andartificial intelligence laboratory）等機構，希望促成更多的合作與發展契機，共同推動生醫科技創新，讓台灣成為亞太地區醫藥研發、製造及產業創新的重要國際夥伴。

台康生技竹科

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