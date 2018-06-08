互盛股東會通過配息3.5元 殖利率7.4％

2018-06-08 15:07 中央社 台北2018年6月8日電



震旦集團子公司互盛今天召開股東常會，會中通過2017年財報，並決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣3.5元，若以今天收盤價47元計算，現金股利殖利率達7.4%。

互盛在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，近期積極推展智能辦公，將辦公設備融入科技，提供軟體加硬體的一站式解決方案，並建置智能辦公展示中心及智能客服中心，協助企業數位轉型、提升服務效率。

互盛受惠中國大陸事務機器市場成長，2017年合併營收37.4億元，年增10%，續創新高；稅後淨利5.56億元，年增29%，稅後每股盈餘（EPS）3.85元。