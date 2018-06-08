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鴻海分拆子公司 陸媒推測「郭台銘正為退休佈局」

2018-06-08 15:07聯合新聞網 綜合報導

鴻海董事長郭台銘 記者尹慧中／攝影
鴻海董事長郭台銘 記者尹慧中／攝影
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鴻海董事長郭台銘幾年內逐漸分拆子公司，並逐步上市，計畫分家後，讓每個次集團都能健康成長，避免受到鴻海低本益比的影響，財務、專利等部分則由集團母公司控制，這也表示總裁郭台銘的影響將被弱化，證券公司分析師直指郭台銘可能已在為退休鋪路，實現集體領導體制。

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）公司今天早上在中國上海證券交易所舉行首次公開發行A股上市儀式，正式掛牌。FII以「工業富聯」簡稱上市，代號601138，發行價人民幣13.77元，總股本1,969,530萬股，今日開盤即跳空上漲至人民幣16.52元，大漲44.01%達到漲幅上限，來到人民幣19.83元。

郭台銘5月16日在北京清華大學演講時，提及要向李嘉誠學習，工作到90歲。然而近年他對公司的規劃，讓業內人士質疑他已在為退休之路做打算。

根據《第一財經》報導，過去兩年間，鴻海已成功分拆出許多業務，郭台銘希望以分拆方式讓集團從「航空母艦」轉為「航空戰鬥群」，將集團分為12個次集團，並獨立出一些子公司分佈在台中美，讓這些子公司除了各展價值外，也進一步達到高度產業整合。

鴻海旗下富士康工業互聯網公司（工業富聯）8日在中國上海證券交易所舉行首次公開發行...
鴻海旗下富士康工業互聯網公司（工業富聯）8日在中國上海證券交易所舉行首次公開發行A股上市儀式。圖為上海證交所一樓大廳看板。中央社
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未來鴻海組織架構將針對成熟的產品、產業或事業體，分家、分權、分立後讓每個次集團健康成長，事業群升級為次集團，因此個事業群的最高領導者也從集團副總裁升為總裁，表示將擁有更大的獨立決策權，同時弱化郭台銘的影響力。

業內人士分析，因鴻海體積龐大，「航空母艦」式的集中管理缺乏效率，「航空戰鬥群」的分散管理可更具針對性，還能激發次集團積極性，提高整體銷售額。一間外資證券公司分析師認為，郭台銘此舉可能是在為了退休之路做打算，逐步實現集體領導體制。

鴻海成立40年來都歸功於郭台銘「家長式」的管理，這對於一個年營收4兆新台幣的國際代工巨頭而言並不合適，業內人士評論，分拆也許是鴻海在成為巨無霸後最佳的轉身方式。

鴻海集團董事長郭台銘。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
鴻海集團董事長郭台銘。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
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鴻海郭台銘FII

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