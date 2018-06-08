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中和新耐震廠辦

5G前哨戰開打 大廠搶商機

2018-06-08 01:48經濟日報 記者何佩儒／台北報導

第一版5G標準將在本月公布，中華電信、廣達、中磊、正文、華碩都積極布局，搶攻5G前哨戰商機。

5G發展向來是電信業者最關注議題，中華電信元月底已率先成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」後，並在世界行動通訊大會（MWC）宣布與全球知名電信設備製造商諾基亞建立策略夥伴關係，共同於2018、2019年在中華電信領航隊的實驗場域建置5G實驗網路。

中華電信規劃在桃園電信研究院建置5G實驗網路，驗證5G關鍵技術、應用服務及4G／5G網路互運，透過與國際大廠合作，加速5G實驗網路於年底完成。

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