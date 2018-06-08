5G前哨戰開打 大廠搶商機

相關新聞
新iPhone 9月11日問市 蘋果鏈旺起來2018-06-08 01:48
產官學牽手 5G國家隊成軍2018-06-08 01:48
三款新iPhone 傳9月11日亮相2018-06-08 00:15
亞太電基站目標提前達陣 再蓋3000座2018-06-07 17:18
富士康雄踞大陸30年的祕密 郭台銘為何每天掃光深圳的所有雞腿？2018-06-07 14:55
5月營收／安馳歷史新高2018-06-07 14:40
5月營收／台翰年增近4成2018-06-07 14:40
首支5G國家隊 年底試營運2018-06-07 14:37
友達5月合併營收月增5.2%2018-06-07 14:03
書摘／台積科技院有史以來 唯一的一位傑出院士2018-06-07 13:53
新思設計平台 獲台積電5奈米製程認證2018-06-07 13:26
搭足球季熱潮 三星跨界結盟金色三麥秀大尺寸電視2018-06-07 12:47
勝麗5月營收創26個月高點 Q2業績看佳2018-06-07 12:32
應華手機機殼出貨旺 布局電動車零件市場2018-06-07 11:36
鑫創5月營收月增逾4成 法人估Q2可轉盈2018-06-07 11:07
震旦行5月營收消除震旦電信差異 年增16%2018-06-07 10:47
傳M17將確認發行訂價 公司：緘默期不回應2018-06-07 10:42
中保董座林孝信：長期推動轉型智慧居家系統2018-06-07 09:57
台南囝仔黃仁勳要當ＡＩ教父2018-06-07 09:55
亞電5月營收年增4成 新廠明年8月試量產2018-06-07 09:39
台灣智慧手機產值看增9% 下半年換機潮可期2018-06-07 09:37
鉅橡5月營收年增近2成 Q2毛利率有撐2018-06-07 08:52
解決力強…台灣新創團隊優勢2018-06-07 02:03
富士康廠慶／郭董認真聽講 頻頻發問2018-06-07 02:03
富士康廠慶／硬體展 三大亮點吸睛2018-06-07 02:03
安謀…蘋果少不了的夥伴2018-06-07 02:03
三星來台 投資新創企業2018-06-07 02:03
大陸出招 拿下半導體彈藥庫2018-06-07 02:03
鴻海攻AI 培育2萬種子員工2018-06-07 02:03
KKday獲阿里投資 攻旅遊電商2018-06-07 02:03
陸攻半導體 買安謀子公司2018-06-07 02:03
在「市場小三逆襲」之後 國巨陳泰銘下一步盤算2018-06-01 13:29
張忠謀談中美：現在我是比較樂觀了…2018-06-01 13:20
鑽研人性找痛點 一款記帳App變3億人理財夥伴2018-06-01 09:52
熱門文章
富士康雄踞大陸30年的祕密 郭台銘為何每天掃光深圳的所有雞腿？2018-06-07 14:55
北台推案連三個月破千億 建案總價降500萬元促銷2018-06-07 11:26
北台推案爆量 學者：「ㄣ」型反轉第一塊拼圖到位了2018-06-07 11:19
搶客戶不手軟 新北市新案總價大砍520萬搶買氣2018-06-07 12:26
瑰麗飯店合作告吹？ 驚傳富邦A25由旅館改商辦2018-06-07 19:55
金融業主導純網銀 顧立雄：科技業非常有意見2018-06-07 11:39
亞太電基站目標提前達陣 再蓋3000座2018-06-07 17:18
沈榮津：用電大戶節能方案 今年暫緩實施2018-06-07 10:18
首支5G國家隊 年底試營運2018-06-07 14:37
書摘／台積科技院有史以來 唯一的一位傑出院士2018-06-07 13:53
台股取消全球獨家開市 金管會：不需央行同意2018-06-07 18:41
「線路老舊不等於缺電」 徐國勇強調：今年不可能缺電2018-06-07 18:40
證交所贊成週末補上班日證券市場不交易2018-06-07 18:02
中國大陸中興通訊解禁！美商務部宣布 與中興達協議2018-06-07 22:46
大創爆爭議 韓系業者趁機搶進台灣市場2018-06-07 17:23
施振榮：真正的100分不是考試2018-06-07 12:23
新思設計平台 獲台積電5奈米製程認證2018-06-07 13:26
忘了報稅怎麼辦 自動補報不罰2018-06-07 21:58
傳M17將確認發行訂價 公司：緘默期不回應2018-06-07 10:42
友達5月合併營收月增5.2%2018-06-07 14:03
興富發總裁夫人再出手 「台北信義」豪宅入手第三戶2018-06-07 20:18
台股週六獨家開盤擬取消 簡鴻文尋求券商共識2018-06-07 17:46
投顧：ECB下周開會 QE去留是焦點2018-06-07 11:29
用電量6月次高 核二2號機完成2階段調校測試2018-06-07 20:53
三大Pay助攻 行動支付交易暴增6倍2018-06-07 20:22
由田訂單滿載 成功布局台陸韓龍頭客戶2018-06-07 19:37
危老條例執行卡卡 花敬群：現行法制、內涵有夠厲害2018-06-07 16:29
永豐餘千金何奕佳聊媽媽經 力挺國產童裝品牌麗嬰房2018-06-07 11:33
中保去年獲利創新高 配息每股4元2018-06-07 11:14
防洗錢 銀行接連調高外匯手續費2018-06-07 14:40
外幣戶+雙幣卡 出國更優匯2018-06-07 14:20
中美晶擬斥資9.9億元 投資台特化2018-06-07 18:56
住展風向球 連續3個月微升2018-06-07 13:04
用電大戶節電喊停 經長：今年盤點應變計畫2018-06-07 16:53
沈榮津：用電大戶改推緊急應變計畫 不影響核心製程2018-06-07 18:50
工研院「高負載高續航商用無人機」 鴻海集團驚艷2018-06-07 21:19
業者推「胎兒專屬保單」 除醫療保障還可儲存教育基金2018-06-07 13:47
台肥擬跨足運動鞋底原料市場2018-06-07 13:23
央行：只要銀行有上班 周末補班匯市照樣交易2018-06-07 12:08
精誠總座：未來10年 AI將出現最多獨角獸2018-06-07 20:30
留言