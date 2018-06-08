產官學牽手 5G國家隊成軍

2018-06-08 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



經濟部長沈榮津表示，今年將是全球5G發展元年，台灣已經結合產官學之力，成立第一支「5G國家隊」，重力衝刺。 圖／取自網路 分享 facebook

經濟部長沈榮津昨（7）日表示，國際組織第三代合作夥伴計劃（3rd Generation Partnership Project，3GPP）預計本月發表第一版5G標準（Realease 15），今年將是全球5G發展元年，台灣已經結合產官學之力，成立第一支「5G國家隊」，重力衝刺。

他強調，5G產業的決戰點在於「應用」，台灣除了與歐盟達成協議，共同補助雙邊H2020 5G合作計畫，目前也正展開新一階段的PF9合作規劃，未來將持續與國際大廠、研究機構，進行技術共同開發或場域試煉驗證合作。

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「第五屆台北5G國際高峰會」昨天登場，沈榮津指出，包括歐盟、美國、日本、韓國與大陸的主要電信營運商，都將在今年下半年展開大規模5G網路預商用試驗，力拚2019年5G網路商用。

沈榮津指出，為加速國內5G產業發展，經濟部已與交通部、國家通訊傳播委員會（NCC）共同推動以電信商為主的台灣5G產業推動聯盟，中華電信並集結國內外產官學研機構，成立第一支「5G國家隊」。

他說，5G國家隊目前已敲定與北市府合作，以正在興建中的「台北流行音樂中心」作為第一個試煉場域，將以台灣自主開發的5G企業專網，提供演唱會一個大寬頻、現場同步虛擬實境。

出席高峰會的歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomäki指出，將持續與台灣產學研機構合作，與歐盟廠商共同合作開發相關技術及應用。