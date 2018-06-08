新iPhone 9月11日問市 蘋果鏈旺起來

2018-06-08 01:48 經濟日報 記者劉芳妙、陳昱翔、 經濟日報 記者 何佩儒 蕭君暉 綜合報導



蘋果今年三款新iPhone可能在9月11日亮相，9月21日開賣。 美聯社 分享 facebook

蘋果今年三款新iPhone可能在9月11日亮相，9月21日開賣。若傳言屬實，蘋果供應鏈第3季業績將跟著動起來，包括光學鏡頭廠大立光、玉晶光，以及鴻海、和碩等組裝廠，均可望受惠。

供應鏈透露，三款新iPhone都採用人臉辨識系統，大立光受惠最大，並將大量使用3D感測元件，砷化鎵代工龍頭穩懋董事長陳進財之前也透露，穩懋今年仍將是美系大客戶在3D感測的VCSEL（垂直腔表面發射鐳射）獨家供應商，全年營運將逐季成長。

市場解讀，從大立光5月營收來看，來自非蘋陣營的訂單產能已滿載，其餘產能將為蘋果下半年新機作準備，預估新iPhone最快7月啟動拉貨潮。

先前市場已傳出，蘋果今年將推出三款新iPhone，其中一款搭載LCD螢幕，因性價比高，後市最受看好。其他兩款則都與iPhone X一樣，搭載OLED螢幕。不過，關於三款新機何時問世，先前並未傳出確切時間點。

英國科技網站Expert Reviews報導則披露，今年iPhone新機可能會在9月11日亮相，預期9月14日可能是預購日，並於9月21日開賣。這是首次有新機發表、問世等確切消息傳出。

該報導指出，今年6.1吋LCD版新款iPhone，可能名為iPhone 9，採用鋁合金機殼，也可能採用全螢幕設計，背後鏡頭可能會像iPhone 8一般，採用單顆後鏡頭。報導並預期，另外兩種新款iPhone可能名為iPhone 11和iPhone 11 Plus。