親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
張忠謀退休
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

文字直播／騎士主場先聲奪人 首節29:28領先勇士

台南囝仔黃仁勳要當ＡＩ教父

2018-06-07 09:55聯合新聞網 新新聞

分享

相關新聞

台灣智慧手機產值看增9% 下半年換機潮可期

2018-06-07 09:37

鴻海攻AI 培育2萬種子員工

2018-06-07 02:03

陸攻半導體 買安謀子公司

2018-06-07 02:03

亞電5月營收年增4成 新廠明年8月試量產

2018-06-07 09:39

鉅橡5月營收年增近2成 Q2毛利率有撐

2018-06-07 08:52

解決力強…台灣新創團隊優勢

2018-06-07 02:03

富士康廠慶／郭董認真聽講 頻頻發問

2018-06-07 02:03

富士康廠慶／硬體展 三大亮點吸睛

2018-06-07 02:03

安謀…蘋果少不了的夥伴

2018-06-07 02:03

三星來台 投資新創企業

2018-06-07 02:03

大陸出招 拿下半導體彈藥庫

2018-06-07 02:03

KKday獲阿里投資 攻旅遊電商

2018-06-07 02:03

台北電腦展／賴揆：挹注新創 國發基金砸千億

2018-06-06 23:35

新創產業發展 童子賢:資金法規須更活絡

2018-06-06 15:34

鴻海集團下階段成長 郭台銘：不會裁員、要招更多人才

2018-06-06 15:18

鴻海深圳廠30周年高峰論壇 郭台銘開講

2018-06-06 14:40

生技中心與國際新創巨擘簽MOU

2018-06-06 14:40

人力銀行調查：AI衝擊工作機會？「說yes」企業倍增

2018-06-06 14:40

Gartner：2022年 過半AI技術仍未達成熟期

2018-06-06 14:40

新創展登場 童子賢：台灣法規對新創不利

2018-06-06 14:40

鴻海硬體展 深圳廠操刀首台iPhone曝光

2018-06-06 11:44

Gartner：85% AI 技術會帶來產業巨大轉型

2018-06-06 11:34

鴻海富士康深圳30廠慶 郭台銘操刀首台蘋果裝置曝光

2018-06-06 11:28

OTT、電玩產業成趨勢 報告指將帶動台灣娛樂媒體成長動能

2018-06-06 10:59

富士康論壇今登場 郭董領軍開講

2018-06-06 10:47

OVO獲矽谷投資人領投4600萬 打造跨國軟硬體入口平台

2018-06-06 10:44

資誠：2022年娛樂媒體產業總營收2.4兆美元

2018-06-06 09:52

台灣生技中心攜手MassChallenge 簽署合作備忘錄

2018-06-06 09:01

出國上網 兩招省荷包

2018-06-05 02:01

電信三雄 搶攻國際漫遊

2018-06-05 02:01

AI教父黃仁勳...曾讓父母頭痛

2018-06-05 02:00

AI深入民眾生活...帶動龐大商機

2018-06-05 02:00

輝達五力全開 助陣台灣AI

2018-06-05 02:00

在「市場小三逆襲」之後 國巨陳泰銘下一步盤算

2018-06-01 13:29

張忠謀談中美：現在我是比較樂觀了…

2018-06-01 13:20

鑽研人性找痛點 一款記帳App變3億人理財夥伴

2018-06-01 09:52

陳泰銘瘋狂併購 只為掌握定價權

2018-05-30 15:57

大立光最大敵人！6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

2018-05-30 15:26
看更多

熱門文章

熱門國中周邊房價差好大 附中3,600萬、這裡600萬

2018-06-06 11:15

走過房市低潮 賴正鎰：現在聽到電話響就很爽

2018-06-06 12:42

張忠謀想的是隔代接班？ 專家：目前僅是過渡期

2018-06-06 10:43

獨／再節電就減產…企業跳腳 用電大戶節能方案傳喊卡

2018-06-06 22:55

外銀老總：台青接軌國際 這項不到位很困難

2018-06-06 12:34

強調根留台灣 徐旭東憂缺電影響廠能 盼恢復核電

2018-06-06 10:41

大戶又出手 砸3億元作周董鄰居

2018-06-06 10:57

員工洩漏安室奈美惠搭機資訊 華航鄭重道歉

2018-06-06 14:54

戴勝益提退休2不2要 不過戶不跟兒女住

2018-06-06 13:59

陸攻半導體 買安謀子公司

2018-06-07 02:03

鴻海集團下階段成長 郭台銘：不會裁員、要招更多人才

2018-06-06 15:18

國發會：美國商會關切面相 政府已有作為

2018-06-06 15:42

監委要查核四設備採購 台電：尚未收到通知

2018-06-06 14:10

大陸出招 拿下半導體彈藥庫

2018-06-07 02:03

防洗錢專案金檢 月月開罰

2018-06-07 01:36

鴻海攻AI 培育2萬種子員工

2018-06-07 02:03

用電大戶節能方案 傳政院將暫緩上路

2018-06-07 00:35

鴻海硬體展 深圳廠操刀首台iPhone曝光

2018-06-06 11:44

金門房產熱呼呼 東森房屋睽違10年再度插旗

2018-06-06 13:45

中裕新藥熱賣 產能塞爆

2018-06-07 00:58

台塑5月營收創高 南亞單月首次逾300億元

2018-06-06 15:20

吳音寧風波 蔡總統：希望各部會及黨積極闢謠

2018-06-06 18:26

KKday獲阿里投資 攻旅遊電商

2018-06-07 02:03

周董新鄰居來了 砸3.1億元入住「和平大苑」32樓

2018-06-06 19:29

房市買氣回籠 鄉林董座賴正鎰：好久沒聽到電話響

2018-06-06 13:06

鴻海富士康深圳30廠慶 郭台銘操刀首台蘋果裝置曝光

2018-06-06 11:28

高雄海關一個月內三度緝獲走私香菸 私梟損失慘重

2018-06-06 15:45

不夠信任AI辦車貸 大陸5分鐘台灣要3天

2018-06-06 18:57

戴正吳：有信心讓東芝PC部門兩年內轉虧為盈

2018-06-06 17:25

棉花田聯名卡來了 周周回饋最高10.6%

2018-06-06 12:25

影／徐旭東：跳電太可怕 應重啟核電

2018-06-06 13:44

合庫銀分行瘦身計畫喊卡

2018-06-07 01:36

徐旭東：投資裕民 年年都賺錢

2018-06-06 20:42

富士康廠慶／郭董認真聽講 頻頻發問

2018-06-07 02:03

安謀…蘋果少不了的夥伴

2018-06-07 02:03

星展銀新老總林鑫川上任 提5大經營策略

2018-06-06 15:45

陽明海運：澳洲落海貨櫃開始打撈 降低生態影響

2018-06-06 14:25

美國商會盼再修勞基法放寬限制 勞部：先徵詢意見

2018-06-06 17:13

強制大戶節電惹議 經部提新方案取代

2018-06-07 00:46

金車進軍啤酒市場

2018-06-07 02:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top