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中和新耐震廠辦

深圳廠慶…郭董30年前教學影片曝光

2018-06-06 23:01經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團總裁暨鴻海董事長郭台銘今天在深圳三十廠慶期間播放三十年前、當年的教學影片並強調自己是「習」理論的支持者。

郭台銘說，他當時替農民工、知青返鄉上課學習，當初提出的習理論至今仍非常流行，畢竟學是知識積累、習是知識操作，習比學更重要，習是鳥自飛，作業員也像老鳥帶小鳥、在1988年就倡導這樣的想法。

鴻海郭台銘深圳

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