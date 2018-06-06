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鴻海硬體展 深圳廠操刀首台iPhone曝光

2018-06-06 11:44經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團投資深圳30年，今（6）日舉辦廠慶，首台該廠區操刀的iPhone也同步曝光。

鴻海集團今天舉辦深圳廠慶，其中外傳由鴻海集團總裁郭台銘當年親自操刀的蘋果裝置也同...
鴻海集團今天舉辦深圳廠慶，其中外傳由鴻海集團總裁郭台銘當年親自操刀的蘋果裝置也同步曝光。
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