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日系PC品牌 要捲土重來

2018-06-06 02:00經濟日報 記者曾仁凱／台北報導

鴻海集團旗下夏普昨（5）日敲定以40億日圓收購東芝電腦部門，準備重返PC市場；無獨有偶，索尼前幾年將旗下的電腦品牌VAIO出售給日本投資基金JIP後，本周也宣布重回亞洲市場。這些過去曾經輝煌的日系PC品牌，再度捲土重來。

前幾年PC市場由盛轉衰，進入成長的高原期，又因為價格戰以及平板的興起而向下走跌，產業歷經一番淘汰賽，許多日系品牌因成本偏高、市占率偏低、難有發揮空間，包括NEC、索尼、富士通、夏普都相繼退出PC市場。

這些日系品牌過去都有輝煌歷史、加上長久以來日本產品高品質的形象投射，「金字招牌」仍具有相當價值，雖然與原本的母公司脫離關係，現在重出江湖仍受到許多電腦用戶期待。

像過去索尼的VAIO電腦風靡一時，曾是許多電腦消費者心目中的首選。索尼2014年宣布退出電腦市場，將VAIO品牌出售給JIP，經過幾年整頓，VAIO的新東家本周宣布攜手香港商Nexstgo （力高創科），重返亞洲市場，全新的VAIO筆電準備在台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地上市。

Nexstgo行政總裁鍾孝揚坦言，雖然現在的VAIO品牌與索尼無關，但VAIO長期來塑造的高品質形象，仍然深植人心，未來希望將VAIO品牌定位在高階、商用市場。

VAIO索尼夏普

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