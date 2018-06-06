陳泰銘喊話同業 一起打世界盃

2018-06-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



國巨今年進入併購年，董事長陳泰銘昨（5）日向同業喊話，希望有獨特競爭力、利基型產品或製程技術的同業，都能利用國巨全球通路和客戶一起打世界盃。

國巨今年獲利翻揚，全年有機會賺逾200億元，併購銀彈充裕；加上股價站上千元，市值超過3,000億元，均有利發動併購，今年已陸續宣布併購保護元件廠君耀-KY和美國天線廠普思（Pulse Electronics）。

陳泰銘昨日在股東會後受訪時表示，他並不喜歡使用「併購」這個字眼，而是希望能與其他廠商合作，一起將台廠產品帶到國際市場。他強調，大家要把全球當成一個市場，一起打世界盃。