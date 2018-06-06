夏普擬發新股 籌資540億元

日經新聞報導，夏普5日決定透過公開發行股票募資，金額高達2,000億日圓（約新台幣540億元），以贖回金融機構持有的優先股。預計7月底前完成這波增資計畫。

這象徵夏普自鴻海入主後的財務整頓作業將告一段落。增資案將使夏普的普通股數量增加逾10%，發行數量將考慮市場需求後決定。

鴻海集團目前持有夏普65%股權，夏普的資本充足且優先股計入資本，因此贖回優先股並不影響夏普的資本強度。