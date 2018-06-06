鴻海新布局 夏普11億買東芝PC

鴻海旗下夏普昨（5）日宣布，斥資40億日圓（約新台幣11億元），收購東芝的電腦事業，準備重返個人電腦（PC）品牌市場。這是泛鴻海集團繼拿下夏普與諾基亞兩大品牌之後，又一力作，顯示鴻海間接發展自有品牌，淡化蘋果色彩。

泛鴻海集團目前在電視與家電品牌擁有夏普，在手機品牌擁有諾基亞，現在PC納入東芝品牌。可以看出鴻海集團持續強化電子產品的品牌事業經營，對淡化代工事業色彩，長期來看有幫助。

經濟日報提供 分享 facebook 根據TrendForce統計，2017年東芝在全球PC市占率只剩下0.6%，預估2018年的市占率為0.5%，在全球PC業務快速萎縮。隨著夏普接手東芝PC業務，加上鴻海龐大PC代工資源注入，是否會帶動東芝在PC重新快速崛起，更進一步威脅到其他PC品牌廠，值得觀察。

據日媒報導，夏普與東芝昨天分別召開董事會，同意簽署電腦事業讓渡契約。夏普預定10月1日取得東芝全資子公司東芝Toshiba client solutions 80.1%的股權，並順勢承接東芝旗下PC次品牌DynaBook，正式拿下東芝PC部門的主導權。

東芝整頓非核心事業，有意出售PC部門的傳聞由來已久，傳聞中的女主角，也從先前的聯想、華碩，到昨天終於正式拍板，花落夏普。

夏普原本也有PC事業，製造並販售Mebius筆電，因營運不佳，2010年宣布退出PC市場。

鴻海入主後，由於本身有PC代工業務，具有相關技術和成本控管能力，積極布局夏普重返電腦市場，創造新的收益來源。夏普社長戴正吳先前就表達夏普重返電腦市場的企圖心，他認為，這能與鴻海集團相輔相成、效益最大。