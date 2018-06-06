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國際電腦展／華碩AI雙螢幕NB 全球首見

2018-06-06 02:00經濟日報 記者謝佳雯蕭君暉曾仁凱／台北報導

台北國際電腦展（Computex）昨（5）日正式登場，第五代行動通訊（5G）、人工智慧（AI）和電競，成為展場使用頻率最高的關鍵字。包括華碩推出全球首款搭載AI的雙螢幕筆電，英特爾也預告攜手五大PC品牌，明年推出首批具備5G連網功能的筆電。

經濟日報提供
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趁著電腦展開幕，華碩昨天舉辦盛大的國際新品發布會，由董事長施崇棠親自主持，推出全系列筆電新品，其中ZenBook Pro搭載業界首創的「ScreenPad」，將傳統筆電的觸控板，變成一片5.5吋LCD螢幕，如同筆電的第二螢幕，可以快速開啟程式、日曆、音樂、計算機和數字鍵盤。甚至還可以把手機的螢幕直接轉到觸控板上，不用再一直盯著手機螢幕害怕錯過即時訊息，對決蘋果的TouchBar功能。

華碩昨天也端出全新概念筆電「Project Precog」，號稱是全球首款搭載AI的雙螢幕筆電，除同時內建微軟的Cortana和亞馬遜的Alexa等兩大AI語音助理，原本的下層鍵盤也變身成一整片觸控螢幕，創新的雙螢幕設計，為筆電使用情境增添更大想像空間，預計明年推出。

聯發科今年電腦展主打5G，預定明年推出5G數據機晶片「M70」。聯發科總經理陳冠州表示，相對於過去在4G處於相對落後，此次聯發科在5G起步快非常多，投入標準制定過程，主導一部分方向，有助5G產品開發進程。旗下5G數據機晶片已和諾基亞、華為、NTT DOCOMO等合作，明年產品可望到位。

英特爾資深副總裁暨客戶運算事業群總經理宋義瀟（Gregory Bryant）在專題演講中，宣布與宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想等五大PC品牌合作，明年起推出業界首批具備5G連網功能的筆電與二合一裝置。

微星除推出高達20款電競產品，今年電腦展大秀旗下FUNTORO智能車隊管理平台，積極跨入車用領域。微星表示FUNTORO平台整合多樣車載感測裝置，大數據分析和AI深度學習等最新技術，為傳統運輸業者帶來更多智慧化的應用。

筆電5G華碩

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