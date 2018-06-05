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台達智慧樓宇及微電網能源基礎設施方案電腦展亮相

2018-06-05 23:06聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台達於2018台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2018)以「互聯生智 能源成永續」為題，透過結合購物休憩的複合式電動車充電站情境，展出符合物聯網架構的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。

台北國家電腦展開展首日，台達電記者會由執行長鄭平、品牌長郭珊珊、樓宇自動化事業群總經理羅永堅、能源基礎設施事業群總經理張育銘、儲能元件事業部協理陳錦明等主管，分享台達如何以科技實踐能源永續。

台達執行長鄭平強調，台達自創立以來不斷提升零組件的能效，透過軟硬體整合，更拓展至室內系統甚至微電網的整體能效管理。面對快速變化的科技版圖，台達除以電力電子核心技術結合行業知識，更攜手產業生態系面向工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎建設、能源基礎建設及電動車五大重點市場，為客戶提供符合物聯網架構的解決方案，同時實踐環保節能愛地球的經營使命。

台達品牌長郭珊珊表示，今年在COMPUTEX我們打造了一個複合式電動車充電站，透過生活場景呈現微電網平衡及調節; 展場中並融入能源教育，以電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。讓參展民眾體會台達不只節能，更以創新科技來解決用電需求，打造能源永續城市。

台達在COMPUTEX 2018推出業界領先的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。

在智慧樓宇方面，台達攜手旗下Delta Controls、LOYTEC、晶睿(VIVOTEK)等子公司，透過無人零售商店的情境展示，在COMPUTEX呈現提供完整解決方案的實力，包括樓宇管理及控制、IoT聯網照明、智慧安防監控、以及建築能源管理平台。

針對大眾關心的空汙議題，台達推出室內環境品質服務方案，整合室內環境感測器、商用級全熱交換器、空氣濾清設備及模組式空調，可自動偵測室內環境品質，自動換氣並有效過濾PM2.5懸浮微粒，降低室內TVOC總揮發性有機化合物。

在微電網基礎設施方面，展區中戶外充電站整合台達全球首度亮相的V2H/V2G雙向電動車充電器及已實際運行於台達日本赤穗綠能園區及台電綜合研究所樹林院區的儲能貨櫃及功率調節系統，並透過展區電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。

台達智慧樓宇及微電網能源基礎設施方案在台北國際電腦展亮相。圖／台達提供
台達智慧樓宇及微電網能源基礎設施方案在台北國際電腦展亮相。圖／台達提供
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