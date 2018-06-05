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宏碁Chromebook 11勇奪2018台北國際電腦展金質獎

2018-06-05 23:06聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

2018台北國際電腦展（Computex 2018)開展首日，宏碁宣布旗下多款產品奪得七項大獎，其中包括四項「創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards）以及三項「最佳產品獎」（COMPUTEX Best Choice Award）。

獲得創新設計獎的產品為Acer Swift 7超薄筆電、Acer Switch 7二合一筆電旗艦版、Acer Chromebox桌機以及Acer Chromebook 11；其中針對教育市場精心打造的超強軍規筆電Acer Chromebook 11打敗眾多競爭對手，一舉拿下創新設計「金質獎」（COMPUTEX d&i gold award）最高殊榮。

智慧佛珠、智慧空氣品質偵測器、微軟混合實境頭戴裝置，則分別在消費科技、物聯網應用、電競等類別中拿下「最佳產品獎」。

宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋代表宏碁公司，領取2018 台北國際電腦展創新設計獎最高榮譽—金質獎；並於宏碁南港展覽館展位接待副總統陳建仁一行貴賓。

除了南港展覽館的展示外，宏碁今年將展場延伸至台北信義區香堤大道徒步區，展出宏碁全系列電競武力，並舉辦多場電競主題活動，邀請民眾參與宏碁Predator電競嘉年華。

宏碁今年將展場延伸至台北信義區香堤大道徒步區，展出宏碁全系列電競武力。圖／宏碁提...
宏碁今年將展場延伸至台北信義區香堤大道徒步區，展出宏碁全系列電競武力。圖／宏碁提供
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Computex 2018開展首日，宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋代表宏...
Computex 2018開展首日，宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋代表宏碁公司，領取2018 台北國際電腦展創新設計獎最高榮譽—金質獎；並於宏碁南港展覽館展位接待副總統陳建仁一行貴賓。圖／宏碁提供
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宏碁今年將展場延伸至台北信義區香堤大道徒步區，展出宏碁全系列電競武力。圖／宏碁提...
宏碁今年將展場延伸至台北信義區香堤大道徒步區，展出宏碁全系列電競武力。圖／宏碁提供
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宏碁Acer

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