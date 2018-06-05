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華碩筆電新品齊發 雙螢幕概念筆電明年上市

2018-06-05 17:08聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

華碩今天選在在台北國際電腦展（Computex）開幕，舉行國際新品發布會，發表全新ZenBook、VivoBook系列筆電，以及VivoWatch BP保健穿戴裝置。

另外還發表Project Precog概念裝置，為全球首款搭載人工智慧的雙螢幕筆記型電腦，預計2019年上市。

華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表ASUS VivoWatch B...
華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表ASUS VivoWatch BP，是首款內建華碩健康人工智慧技術的穿戴式血壓監測器。記者胡經周／攝影
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華碩董事長施崇棠（左二）今天率領團隊舉辦2018台北國際電腦展（COMPUTEX...
華碩董事長施崇棠（左二）今天率領團隊舉辦2018台北國際電腦展（COMPUTEX）記者會，發表全新ASUS ZenBook、VivoBook系列筆記型電腦以及ASUS VivoWatch BP穿戴式血壓監測器，包括微軟副總裁Paul Donovan（左一）等貴賓也一起出席。記者胡經周／攝影
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華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表VivoBook系列筆記型電腦。...
華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表VivoBook系列筆記型電腦。記者胡經周／攝影
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華碩董事長施崇棠今天率領團隊舉辦2018台北國際電腦展（COMPUTEX）記者會...
華碩董事長施崇棠今天率領團隊舉辦2018台北國際電腦展（COMPUTEX）記者會，發表全新ASUS ZenBook、VivoBook系列筆記型電腦以及ASUS VivoWatch BP穿戴式血壓監測器。記者胡經周／攝影
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華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表Project Precog概念...
華碩今天在台北國際電腦展（Computex）發表Project Precog概念裝置，為全球首款搭載人工智慧的雙螢幕筆記型電腦，預計2019年上市。記者胡經周／攝影
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華碩筆電人工智慧

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