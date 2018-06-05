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華新科5月營收衝上歷史單月新高

2018-06-05 18:54中央社 台北5日電

被動元件大廠華新科自結5月合併營收新台幣39.18億元，創單月新高。華新科預估到第4季業績可逐季正向看待。

華新科自結5月合併營收39.18億元，較4月31.29億元成長25.22%，比去年同期17.15億元大增128.37%。

華新科指出，主要是筆記型電腦和電競需求增加、加上擴產銷售成長。

累計今年前5月華新科自結合併營收137.58億元，較去年同期80.05億元大增71.86%。華新科自結前5月合併營收創歷年同期新高。

華新科日前公布4月自結淨利達10.37億元，較去年同期大增508%，4月每股純益2.15元，較去年同期大增551.52%。

展望今年，華新科日前預期市場需求持續強勁，預估到第4季營運可望逐季正向，預期下半年產能可望成長10%到20%，擴產會持續進行。

在MLCC應用端，其中在車用電子部分，華新科指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。

在消費電子部分，華新科看好智能白色家電巿場蓬勃發展。此外，遊戲機、挖礦與顯示卡需求強勁；工業控制和LED照明巿場需求旺盛。

在網通設備部分，元件需求可望受益物聯網（IoT）、5G、智能設備、伺服器及儲存設備應用。

華新科營收

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