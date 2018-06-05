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夏普宣布增資548億 用近11億收購東芝電腦部門

2018-06-05 16:59聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

夏普5日發表將以40億日圓（約新台幣11億）收購東芝電腦事業80.1%股權，重新...
夏普5日發表將以40億日圓（約新台幣11億）收購東芝電腦事業80.1%股權，重新投入個人電腦市場。路透
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鴻海子公司夏普(sharp)將公開發行增資2000億日圓（約新台幣548億），以收購主要交易銀行持有的優先股，進一步落實財務狀況的正常化。此外，夏普5日發表將以40億日圓（約新台幣10.9億）收購東芝電腦事業80.1%股權，重新投入個人電腦市場。

夏普過去因主力事業液晶面板銷售低迷陷入經營危機，2015年6月被迫以「債轉股」的方式，讓主要交易銀行瑞穗銀行與三菱UFJ銀行各分得1000億優先股。

雖然夏普因經營改善，2017年3月期為止優先股的股息已降為零，但前面3年間約150億日元股息仍需要支付，Sharp在5日的董事會中決定增資購回2000億優先股，減輕股息負擔。

增資後，原本鴻海持有65%的股權比率將下滑，但並不會改變夏普作為鴻海子公司的現況，夏普也可望進一步擴大事業。

而原本已經退出個人電腦市場的夏普，但因為鴻海接受美國電腦大廠委託生產，具有高效生產的技術，決定重新投入電腦市場，作為新的收益來源。

夏普宣布與東芝買收交易將在10月1日完成，夏普將取得東芝全額出資的子公司Toshiba client solutions 80.1%股權，東芝持股19.9%，並從關係企業中移除。

鴻海雖然沒有自有品牌的個人電腦事業，但接受美國戴爾(DELL)等大廠委生產，擁有高效生產的技術，並握有低價購入材料的網絡。夏普應是著眼活用鴻海集團資源，收購東芝電腦事業後轉虧為盈。此外，夏普強項在個人電腦使用的中小型液晶螢幕技術，若有自己的電腦事業，可確保面板的供應。

東芝1985年推出全球第一台筆記型電腦，輝煌時期市占率全球第一，但近年面臨中國的lenovo、台灣的ASUS等新興勢力的挑戰，就連智慧型手機、平板電腦的市場也被奪走。為削減赤字決定出售電腦部門。

夏普鴻海東芝

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