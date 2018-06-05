賴清德：政府提供基金或聯貸 協助醫療產業國際併購

2018-06-05 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



行政院長賴清德今天到新北土城雃博公司參加「醫療器材產業交流座談會」，他表示政府已規畫4項措施，協助醫療產業發展， 其中包括由政府提供併購基金或聯貸，輔助台灣醫療產業併購國際上有潛力的小型公司或通路，立足台灣朝國際發展。

頼清德抵達時有媒體大聲詢問「內閣什麽時候改選」、「什麽時候公布教育部長」？但他未回應。隨後由雃博董事長李永川等人陪同參觀雃博研發出的睡眠呼吸系列產品，他笑著說「這些器材比我在醫院服務的時候好太多」，也根據自己的醫學常識提供日後研發方向建議，瞬間賴院長又變回賴醫師。

賴清德讚許雃博立足台灣、布局全球，提供友善工作環境，也全部雇用台灣勞工，培養成國際人才，非常難得。他說，台灣醫療器材產業超過千家，全台就業人口超過4萬人，每年產值高達1400億，對就業、經濟發展都有幫助，國際上各項產業競爭激烈，醫療也不例外，歡迎醫療產業在台灣繼續打拚，政府會提供多方面協助。

他也宣布政府研擬的醫療器材產業發展策略，包括完善產業生態、完整串連醫療生技產業、串連國際資源和發展特色聚落4個方向。