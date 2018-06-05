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陳泰銘：訂單大於產能缺口持續到2019年仍舊無解

2018-06-05 12:04聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

國巨董事長陳泰銘、執行長張綺雯上午出席股東會，董事長陳泰銘在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配貨狀態，就產業供需來看，缺口將持續到2019年仍舊無解。

國巨董事長陳泰銘（圖）上午在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配...
國巨董事長陳泰銘（圖）上午在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配貨狀態，就產業供需來看，缺口將持續到2019年仍舊無解。記者曾學仁／攝影
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國巨董事長陳泰銘（左）、執行長張綺雯（右）上午出席股東會，董事長陳泰銘在股東會後...
國巨董事長陳泰銘（左）、執行長張綺雯（右）上午出席股東會，董事長陳泰銘在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配貨狀態，就產業供需來看，缺口將持續到2019年仍舊無解。記者曾學仁／攝影
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國巨董事長陳泰銘（圖）上午在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配...
國巨董事長陳泰銘（圖）上午在股東會後受訪時表示，目前訂單依舊大於產能，還是處於配貨狀態，就產業供需來看，缺口將持續到2019年仍舊無解。記者曾學仁／攝影
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