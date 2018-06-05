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科技紡織創智慧生活 提升健康運動效能

2018-06-05 08:36中央社 台北5日電

機器設備智慧化很普遍，連紡織品也智慧化才看俏。今起舉行的台北國際電腦展中有台灣智慧型紡織品展館，智慧紡織品可幫助健康、睡眠和飲食管理，還能提升三鐵運動員的表現。

紡織產業綜合研究所在台北國際電腦展(COMPUTEX)中設立專館，並邀集「台灣智慧型紡織品協會」會員拿出看家本事產品，讓看展人了解台灣的紡織品早在智慧化的過程中邁出好幾大步。

紡織所表示，這些智慧紡織品區分家用休閒型和運動型等。居家休閒型智慧紡織品展示智慧腕帶，這種腕帶具有提醒久坐、睡眠監測與飲食管理等功能；還有適合銀髮族的舒適居家智慧衣，協助老人家生理和站、臥、走等動作的偵測。

至於運動型的智慧紡織品則有全球首創的三鐵智慧衣，經過三鐵運動員實地驗證後，證明可提升運動員的表現；另外還有心電衣、肌電褲、溫控外套等。

紡織品也可以扮演人與機器人互動的介面。紡織所說，展示品中的人機互動智慧衣能讓穿著者遠端遙控機器人的動作，會場中將會呈現真實版鋼鐵擂台的創新體驗。

紡織所強調，國內智慧型紡織品的發展已高度朝向科技紡織品發展，甚至可以依客製化需求來組合服飾的功能，已大幅開創台灣紡織新商機與國際能見度，並提升紡織品的附加價值。

智慧衣機器人

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