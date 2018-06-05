COMPUTEX登場 PC廠聚焦電競、隨時連網電腦

2018-06-05 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



每年最受國際矚目的三大電腦展、台北國際電腦展（Computex 2018）將在今（5）日登場，本次展覽聚焦人工智慧、電競、VR/AR、物聯網應用，其中以人工智慧 (AI)、電競、VR、物聯網最受矚目，法人圈預估包括宏碁（2353）、創意、微星等個股最受注目。

台新投顧經理李明杰指出，隨慧型手機螢幕大型化，且功能日益強大，侵蝕傳統PC市場，導致2017年全球PC出貨量2.6億台，年減3%，連續衰退6年，然而近年電競PC的崛起成為PC 領域的新藍海，根據MIC及台新投顧資料預估，2017年全球電競PC出貨量約780萬台，年成長11.2%，且因各國政府陸續正名電競賽事，2024年巴黎奧運亦可望將電競列為正式比賽項目，將推升電競產業持續成長，預估自2017 年至2021年全球電競PC每年成長率將達雙位數。

在電競PC產業發展方興未艾之下，Computex 2018電競及VR的參展廠商由去年的60家增加至70家，其中知名廠商包括ASUS、Acer、MSI、GIGABYTE、曜越等。

李明杰認為，為滿足消費者上網需求，資料查詢、社群媒體等，電子設備連網需求大幅增加，PC品牌大廠將分別與Qualcomm及Intel合作推出常時連網電腦，預估今年Computex亦將展出隨時連網概念PC。

此外，人工智慧仍為今年科技界矚目的焦點，應用在終端產品上，2016年Alphago與人類圍棋對弈令人驚艷，開啟AI發展新紀元，深度學習讓電子產品的應用更智慧，預估今年將展出更多關於AI產品的端應用，預估在手機、智慧音箱、家電類產品均可能展出相關的AI產品，主打電子產品透過學習，將更懂使用者喜好，成為智慧好伙伴。

彙總法人圈的看法，此次Computex展在AI方面，受市場注目的個股，包括聯發科、創意、世芯-KY、新唐，在聯聯網、5G方面有穩懋、全新、宏捷科，在電競、隨時連網方面，有宏碁、華碩、微星，Micro LED與Mini LED方面有晶電、宏齊，Smart Home題材上有中磊、智易、啟碁。