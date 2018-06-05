出國上網 兩招省荷包

2018-06-05 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



長達二個月的暑假即將到來，不少人安排出國旅遊，國外旅遊想要國際漫遊，且可上網又可打即時通訊軟體的語音電話，電信原機原號上網漫遊，與租借WiFi分享器或使用當地SIM卡三大方案，怎麼選最划算。

業者分析，以價格來說，租借WiFi分享器或使用當地SIM卡，最划算，但是最好在旅遊出發前七日訂購，要預留快遞到貨及預訂成功的工作天，裝置設定及方便性上較為麻煩，遠傳推出的遠遊卡，瞄準跨國需求，且以大容量提供國際漫遊，類似服務，比較適合經常出國的「精打細算達人」。

資費達人表示，近年電信上網漫遊資費大幅降價，在資費上已經與WiFi分享器拉近距離，原機原號不用更換手機及設定，當天出發，當天透過客服或者是電信客服App開通即可，則適合價格敏感性不高的「便利安心族」。

以峇里島上網為例，WiFi分享器為5GB使用3G網路的流量加上5GB使用4G網路的流量，231元可使用30天，先在台灣預定之後，在峇里島機場領取，而遠傳提供印尼4G上網吃到飽，每天99元。

以中華電信為例，除了日租吃到飽以外，提供1GB輕量型，七天使用1GB傳輸量168元，七天使用2GB則為268元，上網量達70%時，中華電信會傳送簡訊提醒，同時詢問是否加購流量。