親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

出國上網 兩招省荷包

2018-06-05 02:01經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

長達二個月的暑假即將到來，不少人安排出國旅遊，國外旅遊想要國際漫遊，且可上網又可打即時通訊軟體的語音電話，電信原機原號上網漫遊，與租借WiFi分享器或使用當地SIM卡三大方案，怎麼選最划算。

業者分析，以價格來說，租借WiFi分享器或使用當地SIM卡，最划算，但是最好在旅遊出發前七日訂購，要預留快遞到貨及預訂成功的工作天，裝置設定及方便性上較為麻煩，遠傳推出的遠遊卡，瞄準跨國需求，且以大容量提供國際漫遊，類似服務，比較適合經常出國的「精打細算達人」。

資費達人表示，近年電信上網漫遊資費大幅降價，在資費上已經與WiFi分享器拉近距離，原機原號不用更換手機及設定，當天出發，當天透過客服或者是電信客服App開通即可，則適合價格敏感性不高的「便利安心族」。

以峇里島上網為例，WiFi分享器為5GB使用3G網路的流量加上5GB使用4G網路的流量，231元可使用30天，先在台灣預定之後，在峇里島機場領取，而遠傳提供印尼4G上網吃到飽，每天99元。

中華電信為例，除了日租吃到飽以外，提供1GB輕量型，七天使用1GB傳輸量168元，七天使用2GB則為268元，上網量達70%時，中華電信會傳送簡訊提醒，同時詢問是否加購流量。

中華電信4GWiFi

相關新聞

夏普傳買東芝電腦事業 傳本周簽約

2018-06-05 00:11

張忠謀退休 台積傳奇不落幕

2018-06-05 01:08

輝達五力全開 助陣台灣AI

2018-06-05 02:00

國際電腦展／華碩推新品 電競手機首發

2018-06-05 02:01

國際電腦展／宏碁走出展場 設體驗專區

2018-06-05 02:01

電信三雄 搶攻國際漫遊

2018-06-05 02:01

AI教父黃仁勳...曾讓父母頭痛

2018-06-05 02:00

AI深入民眾生活...帶動龐大商機

2018-06-05 02:00

COMPUTEX開展 5G、區塊鏈上秀

2018-06-05 02:00

老戰友曾繁城：張忠謀老長官 令人敬佩

2018-06-05 01:15

大客戶黃仁勳：張忠謀 世界最棒的CEO

2018-06-05 01:15

群益金鼎證趙永飛 ：張忠謀 具前瞻性的領袖

2018-06-05 01:15

資深分析師陳慧明：張忠謀 高度造就了非凡

2018-06-05 01:15

台積電魏劉共治 要讓1+1>2

2018-06-05 01:04

宏碁奪印度電競產品三冠王 筆電市占37%

2018-06-04 21:50

獨家／專訪台積董娘 張忠謀：我退休但她還沒

2018-06-04 16:25

影／巧牌贏大局 張忠謀的勝利人生

2018-06-04 16:16

智慧手環結合大數據 健康好管家

2018-06-04 14:31

凌華締盟NVIDIA 搶占AI邊緣運算

2018-06-04 14:31

一卡多國用！暑假旅遊備戰 遠傳推「遠遊卡2.0」

2018-06-04 14:31

鈺創盧超群：半導體今年雙位數成長

2018-06-04 14:31

影／COMPUTEX亮點搶先看！ 用骨頭傳輸講電話

2018-06-04 14:21

張忠謀5日退休！ 義美高志明：台灣人應該謝謝他

2018-06-04 14:16

資策會：今年臺灣半導體產值成長率5.8％

2018-06-04 14:09

亞旭電腦在台北國際電腦展 推出五大物聯網解方

2018-06-04 12:59

台北國際電腦展5日登場 聚焦六大主題

2018-06-04 12:38

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

富士康拚印度製造 將代工小米電視機

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

富士康代工小米電視 進軍印度

2018-06-03 23:35
看更多

熱門文章

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

信用卡繳稅再爆841億天量 台北市民貢獻近4成

2018-06-04 06:02

獨家／專訪台積董娘 張忠謀：我退休但她還沒

2018-06-04 16:25

台企銀前10大股東 林陳海、兆豐金都退出

2018-06-04 17:55

夏普13.7億買下東芝電腦部門 傳本周簽約

2018-06-04 21:15

桃捷再招140名新血 最高薪資上看70K

2018-06-04 12:13

張忠謀5日退休！ 義美高志明：台灣人應該謝謝他

2018-06-04 14:16

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

小七開運動複合店 首創連鎖健身房以電子票證付費

2018-06-04 13:49

小七推運動門市 健身房免綁約嗶付費

2018-06-04 14:31

想擠進VIP室看球賽？ 1個月至少要刷21.2萬

2018-06-04 12:23

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

油罐車大火封路 中油道歉…估損失90萬元

2018-06-04 19:05

上海商銀年底IPO 僅單一銀行市值就打敗4家金控

2018-06-04 21:14

核二2號機重啟發電 本周進入關鍵期

2018-06-04 11:18

研發漸入收割期 生技明年爆發

2018-06-04 14:31

台北國際電腦展5日登場 聚焦六大主題

2018-06-04 12:38

經長：核四燃料棒運出去 1年省1億保養費

2018-06-04 14:31

德節電從建築做起 陳美伶：考慮跟賴揆建議

2018-06-04 17:59

新台幣連3升創3週高 美元利多出盡走勢疲弱

2018-06-04 19:22

中華電小金雞是方電訊 明將以每股170元掛牌上櫃

2018-06-04 17:21

小七新招無極限 這次竟然開了「健身房」

2018-06-04 13:50

台灣高鐵2018暑假營隊6月6日起開放網路報名

2018-06-04 11:03

影／巧牌贏大局 張忠謀的勝利人生

2018-06-04 16:16

新台幣午盤 升值4.6分

2018-06-04 12:25

夏普傳將收購東芝電腦事業 金額約50億日圓

2018-06-04 21:33

核二2號機何時啟動？ 外傳時間點近了

2018-06-04 21:07

股市大漲 新台幣小升4.4分又回到2字頭

2018-06-04 16:32

平價宅來了 60萬元買透天厝

2018-06-04 16:18

新台幣開盤 升值3.4分

2018-06-04 09:34

全台首例！ 小七推複合健身房

2018-06-04 17:08

影／COMPUTEX亮點搶先看！ 用骨頭傳輸講電話

2018-06-04 14:21

就業人數成長力道放緩 主計總處：人口結構改變

2018-06-04 12:03

亞旭電腦在台北國際電腦展 推出五大物聯網解方

2018-06-04 12:59

宏碁奪印度電競產品三冠王 筆電市占37%

2018-06-04 21:50

商研院：台灣商業服務業景氣將在10月止升轉降

2018-06-04 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top