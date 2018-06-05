電信三雄 搶攻國際漫遊

2018-06-05 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



打完499元之戰，電信三雄轉攻國際漫遊市場，藉由開展多元業務，彌補營收下滑缺口。遠傳昨（4）日推出遠遊卡2.0升級版，力拚今年國際漫遊及加值服務兩位數成長；中華電去年針熱門旅遊國家推出多元漫遊優惠，申辦數量成長三到四成，預估今年持續成長；台灣大則看好今年漫遊業務貢獻營收成長幅度優於去年。

近年國際漫遊服務競爭激烈，業者陸續推出單日上網吃到飽百元有找，輕量型方案每天上網只要銅板價的方案，刺激用戶使用量。

遠傳昨日宣布，推出「遠遊卡2.0」升級版，一卡支援「亞洲十國通」，日、韓跨國容量大升級8GB，美、加上網吃到飽每日不到70元，挑戰業界最低價，目標三年內賣出100萬張，遠傳個人用戶事業群執行副總尹德洋坦言，499之戰打七天，對於營運影響大，「後續七個月會努力追上」。今年國際漫遊及加值服務都有二位數成長。

尹德洋表示，現在4G是遠傳主要服務，目前仍處於獲利狀態。近期各大業者積極加大力度在加值服務，尹德洋表示，今年包含國際漫遊、影音、書城、音樂、帳單代收等營收都可望有二位數成長。

依據觀光局統計數據顯示，2017年國人出境人次達1,565萬人，年成長7.3%，再次刷新紀錄，其中以「觀光旅遊」為目的的旅客已超過七成，看好國際漫遊商機，電信三雄積極搶進。

遠傳個人用戶事業群行動裝置管理處副總杜偉昱表示，遠遊卡鎖定全台灣2,300萬用戶，過去三年，銷售總數突破50萬張，看好用戶需求快速成長，同時增加電商等銷售通路，預期未來三年銷售量將倍增，突破百萬張。