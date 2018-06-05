國際電腦展／華碩推新品 電競手機首發

2018-06-05 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



華碩旗下電競次品牌ROG（玩家共和國）昨（4）日搶先在2018台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）開展前，推出首款電競手機ROG Phone，不僅規格超高階，並融入「電競DNA」，許多功能專為玩家量身訂作，將與另一專業電競品牌雷蛇的RazerPhone、以及小米投資的黑鯊手機一較高下。

華碩昨天晚上舉辦盛大的ROG電競新品發表會，董事長施崇棠表示，對照今天電競產業的蓬勃發展，華碩早在12年前，就成立電競次品牌ROG，藉由工程師、設計師、及全球專業遊戲玩家與愛好者的熱情投入，為電競體驗帶來全新風貌。

華碩首款電競手機ROG Phone昨天首度亮相，所有配備都是最頂級，採用目前全球最快的高通八核心S845處理器，並融入「電競DNA」，多項特殊設計都是專為玩家需求量身訂作，例如手機側邊有兩個可自訂功能的控制鍵，讓需要複雜指令的遊戲可以更方便操作；還有適合橫向模式的側置式連接埠，方便一邊打電玩一邊充電；另外搭載獨特的GameCool 3D均溫板冷卻系統，確保對戰時不會過熱。

當手機切換X Mode，則會進入遊戲模式，釋放所有RAM等運算資源，全力支援打怪，另外也會踢除手機通知等各項干擾。