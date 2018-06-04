VAIO筆電回來了！粉絲想掉淚

2018-06-04 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



VAIO筆電回來了！7月起準備在台灣、香港、新加坡、馬來西亞等亞洲地區接力上市。今天新品發表會上，有粉絲一看到全新推出的VAIO筆電，直言很想掉淚！並細數過去曾經購買過多台VAIO筆電的難忘經驗。

VAIO原本為索尼（Sony）旗下的PC次品牌，曾經風光一時，是許多電腦消費者心中的夢幻逸品，可惜不敵PC市場消褪，日系PC品牌受制成本結構與經濟規模難以競爭，索尼2014宣布退出電腦市場，並將VAIO出售給日本投資基金Japan Industrial Partners（簡稱JIP）。

經過幾年重整，VAIO的新東家今天宣布攜手香港商Nexstgo（力高創科），決定重返亞洲市場，未來將由Nexstgo負責VAIO筆電在亞洲地區的生產、銷售、市場推廣和售後服務等。

VAIO今天一口氣推出兩款新筆電S11和S13，分別搭載11吋和13吋螢幕，皆標榜輕薄，兩款機型最薄處皆只有15mm、重量僅1公斤。且不同於蘋果Macbook等其他競爭對手的最新輕薄筆電只留下1、2個連接埠，此次VAIO S系列強調配備充足的各式連接埠，不必再外接擴充座，使用上更方便。

兩款VAIO S筆電預計7月中先在台灣、香港上市，接著8月中登陸新加坡、8月底再搶攤馬來西亞，目前售價未定。