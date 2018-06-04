親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

台北電腦展秀新創 AI擴增實境成果吸睛

2018-06-04 14:00中央社 台北4日電

台北國際電腦展將於5日登場，其中新創特展InnoVEX於6日啟動，新創團隊將展示人工智慧、AR/VR、大數據、綠能、健康醫療、物聯網、機器人、企業軟體等成果。

二○一八台北國際電腦展（Computex）將於周二登場。 圖／聯合報系資料照片
二○一八台北國際電腦展（Computex）將於周二登場。 圖／聯合報系資料照片
分享
台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於5日至9日在台北盛大展出，其中新創特展InnoVEX將於6日到8日盛大舉辦。

共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年InnoVEX將有來自21國388組新創團隊共同與會，超過60位國際講者參與，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者，線上直播觀看數超過80萬，展覽規模創歷年新高。

觀察此次InnoVEX特色，公會表示，此次參與的國際團隊比例接近40%，競賽獎金總金額達35萬美元，議題包括人工智慧醫療、也加入女性創業和電競議題，超過50家創投及企業與超過100家新創業者洽談。

在新創企業特色部分，廠商將展示人工智慧影像自動分析服務、即時像素辨識系統、自動化影像標本標記工具等人工智慧技術；3D掃描與擴增實境模擬、虛擬實境體感模擬訓練等AR/VR應用；影像壓縮閘道器、影像搜尋引擎、微電網管理系統等大數據（Big Data）技術；空氣純淨水萃取設備等綠能應用；可攜式心血管疾病生物指標感測器、快速蒸餾系統等健康醫療應用；以及電子商務、教育、企業軟體、物聯網、機器人等新創成果。

此外車廠BMW總代理汎德，今年首度參與InnoVEX，將邀請BMW設計師專家，以Future Mobility智動未來為主題，在InnoVEX論壇當中發表專題演講，暢談未來交通移動與新世代汽車發展趨勢。

另外在主題館，包括科技部、國發會、亞洲矽谷、經濟部工業局等政府創新計畫、以及近40家大學育成中心參與。

公會指出，論壇是新創活動重要部分，3天InnoVEX活動論壇將安排人工智慧、區塊鏈、智動未來、電競、新創生態圈、女性創業等6大主題的專題演講。

人工智慧創業物聯網

相關新聞

台北國際電腦展5日登場 聚焦六大主題

2018-06-04 12:38

張忠謀明天退休！義美高志明：台灣人應該謝謝他

2018-06-04 14:16

資策會：今年臺灣半導體產值成長率5.8％

2018-06-04 14:09

亞旭電腦在台北國際電腦展 推出五大物聯網解方

2018-06-04 12:59

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

富士康拚印度製造 將代工小米電視機

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

蘋果開發商大會 推跨平台技術、新版Siri？

2018-06-04 01:14

HomePod降價再出發 找回競爭力

2018-06-04 00:05

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

富士康代工小米電視 進軍印度

2018-06-03 23:35

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

2018-06-03 12:56

在「市場小三逆襲」之後 國巨陳泰銘下一步盤算

2018-06-01 13:29

張忠謀談中美：現在我是比較樂觀了…

2018-06-01 13:20

鑽研人性找痛點 一款記帳App變3億人理財夥伴

2018-06-01 09:52

陳泰銘瘋狂併購 只為掌握定價權

2018-05-30 15:57

大立光最大敵人！6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

2018-05-30 15:26

以科技突破 台灣農業挑戰

2018-05-28 09:03

科技相助 翻轉水蓮變雙倍綠金

2018-05-28 09:01
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

信用卡繳稅再爆841億天量 台北市民貢獻近4成

2018-06-04 06:02

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

死亡前二年內贈與 列入遺產

2018-06-04 00:01

提早傳承 破解「特留分」枷鎖

2018-06-04 00:01

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

離岸風電保險商機上兆 為何台灣業者吃不到

2018-06-03 23:16

桃捷再招140名新血 最高薪資上看70K

2018-06-04 12:13

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

離岸風電總保額近1兆 國內產險無承保能量需仰賴再保險

2018-06-03 21:58

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

颱風、地震、政治...離岸風電三大風險

2018-06-04 00:01

核二2號機重啟發電 本周進入關鍵期

2018-06-04 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top