台北國際電腦展5日登場 聚焦六大主題

2018-06-04 12:38 中央社 台北4日電



二○一八台北國際電腦展（Computex）將於周二登場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北國際電腦展（COMPUTEX）5日登場，總計有30國共1602家廠商參展，聚焦5G、區塊鏈、AI、IOT、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題。

中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會主辦的台北國際電腦展，明天將在南港展覽館一館、台北世貿一館、台北世貿二館及台北國際會議中心舉行，貿協今天透過國際記者會，搶先公布展覽內容及特色。

今年台北國際電腦展有30國1602家廠商參展，使用5015個攤位，聚焦第五代行動通訊（5G）、區塊鏈、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題。並設有創新與新創展區（InnoVEX）、物聯網技術應用展區（SmarTEX）及Apple授權MFI產品區（iStyle）；其中，在InnoVEX部分，共有21國388家新創團隊參展。

貿協表示，由於場地已呈現飽和，因此今年攤位數及參展廠商都呈現持平，不過，等明年南港展覽館二館加入後，規模將會增大。

貿協秘書長葉明水指出，今年參展廠商包含本土大廠華碩、宏碁、微星、台達電等，國外大廠則有英特爾、微軟、輝達等，現場將有一對一採購洽談會、創新設計獎產品競賽、論壇及競賽等活動。

創新設計獎產品競賽今年增設物聯網、新創及應用解決方案三大特別獎，將從212件來自10國的參賽作品中，以創新品質、功能、美學、責任及定位等5大標準，選出60件優質作品。

台北國際電腦展期間舉行的論壇，讓與會者可以跟國內外重量級科技領袖交流互動，找來Amazon、ARM、Gartner、Intel、研華、輝達、NXP、GOOGLE、微軟及光寶，以串聯AI生態系、遇見明日新科技、顛覆物聯新視界等三大主軸為題，分享產業動向與未來科技生態系全貌。

InnoVEX論壇則邀請Bitmark、KKFARM、Health2Sync以對談方式分享區塊鏈技術趨勢和產業應用。