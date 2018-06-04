親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍綠都在騙？高雄大社工業區的降編謊言

快躲室內！7縣市下午13：30萬安演習 外出最高罰15萬元

台北國際電腦展5日登場 聚焦六大主題

2018-06-04 12:38中央社 台北4日電

二○一八台北國際電腦展（Computex）將於周二登場。 圖／聯合報系資料照片
二○一八台北國際電腦展（Computex）將於周二登場。 圖／聯合報系資料照片
分享
台北國際電腦展（COMPUTEX）5日登場，總計有30國共1602家廠商參展，聚焦5G、區塊鏈、AI、IOT、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題。

中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會主辦的台北國際電腦展，明天將在南港展覽館一館、台北世貿一館、台北世貿二館及台北國際會議中心舉行，貿協今天透過國際記者會，搶先公布展覽內容及特色。

今年台北國際電腦展有30國1602家廠商參展，使用5015個攤位，聚焦第五代行動通訊（5G）、區塊鏈、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題。並設有創新與新創展區（InnoVEX）、物聯網技術應用展區（SmarTEX）及Apple授權MFI產品區（iStyle）；其中，在InnoVEX部分，共有21國388家新創團隊參展。

貿協表示，由於場地已呈現飽和，因此今年攤位數及參展廠商都呈現持平，不過，等明年南港展覽館二館加入後，規模將會增大。

貿協秘書長葉明水指出，今年參展廠商包含本土大廠華碩、宏碁、微星、台達電等，國外大廠則有英特爾、微軟、輝達等，現場將有一對一採購洽談會、創新設計獎產品競賽、論壇及競賽等活動。

創新設計獎產品競賽今年增設物聯網、新創及應用解決方案三大特別獎，將從212件來自10國的參賽作品中，以創新品質、功能、美學、責任及定位等5大標準，選出60件優質作品。

台北國際電腦展期間舉行的論壇，讓與會者可以跟國內外重量級科技領袖交流互動，找來Amazon、ARM、Gartner、Intel、研華、輝達、NXP、GOOGLE、微軟及光寶，以串聯AI生態系、遇見明日新科技、顛覆物聯新視界等三大主軸為題，分享產業動向與未來科技生態系全貌。

InnoVEX論壇則邀請Bitmark、KKFARM、Health2Sync以對談方式分享區塊鏈技術趨勢和產業應用。

區塊鏈物聯網微軟

相關新聞

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

亞旭電腦在台北國際電腦展 推出五大物聯網解方

2018-06-04 12:59

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

富士康拚印度製造 將代工小米電視機

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

蘋果開發商大會 推跨平台技術、新版Siri？

2018-06-04 01:14

HomePod降價再出發 找回競爭力

2018-06-04 00:05

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

富士康代工小米電視 進軍印度

2018-06-03 23:35

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

2018-06-03 12:56

在「市場小三逆襲」之後 國巨陳泰銘下一步盤算

2018-06-01 13:29

張忠謀談中美：現在我是比較樂觀了…

2018-06-01 13:20

鑽研人性找痛點 一款記帳App變3億人理財夥伴

2018-06-01 09:52

陳泰銘瘋狂併購 只為掌握定價權

2018-05-30 15:57

大立光最大敵人！6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

2018-05-30 15:26

以科技突破 台灣農業挑戰

2018-05-28 09:03

科技相助 翻轉水蓮變雙倍綠金

2018-05-28 09:01
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

信用卡繳稅再爆841億天量 台北市民貢獻近4成

2018-06-04 06:02

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

死亡前二年內贈與 列入遺產

2018-06-04 00:01

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

提早傳承 破解「特留分」枷鎖

2018-06-04 00:01

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

離岸風電保險商機上兆 為何台灣業者吃不到

2018-06-03 23:16

離岸風電總保額近1兆 國內產險無承保能量需仰賴再保險

2018-06-03 21:58

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

颱風、地震、政治...離岸風電三大風險

2018-06-04 00:01

核二2號機重啟發電 本周進入關鍵期

2018-06-04 11:18

學者：美中貿易戰爭 沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top