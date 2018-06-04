佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



佳世達董事長陳其宏。 本報系資料庫 分享 facebook 明基友達集團強攻物聯網及5G，以集團旗下佳世達為母艦，佳世達日前全數認購網通廠明泰私募股之後，旗下達利投資近期持續在公開市場加碼買進明泰股票逾1.1萬張，使得佳世達相關勢力累積持股已逼近明泰最大股東友訊。

業界分析，物聯網將蓬勃發展，更將改變各行各業的營運樣態，而物聯網最關鍵的技術之一就是網通，無論透過行動通訊技術、WiFi無線技術，固網寬頻及光纖技術，或低功耗廣域網路技術，萬物都要連上網。佳世達未來要強打各類智慧解決方案，擁有網通及5G技術至關重要，持續加碼明泰。

經濟日報提供 分享 facebook 佳世達證實，達利投資近期持續在市場收購明泰股票，主因雙方為策略合作夥伴，佳世達非常看好明泰未來發展，持續買進作為中、長期投資；明泰則表示，不便對大股東規劃置評。據了解，佳世達在市場上收購明泰股票，已經照會過明泰。

佳世達董事長陳其宏近年積極打造聯盟艦隊，帶動集團轉型，除既有業務，更布局醫療及工業電腦解決方案，並以聚焦優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發作為今年三大營運重點。

佳世達近期透過入股拍檔科技、友通，及明泰，結合佳世達核心技術「Display（顯示器）」及智慧解決方案，友通及拍檔的「Computing（運算技術）」，明泰的「Connection（網通連結技術）」，衝刺轉型。

今年3月佳世達以每股23元，合計23億元，參與私募取得10萬張明泰股票，持股18.38%；達利投資近期持續在市場收購明泰股票約11,187張，約占明泰股權2.06%，市場人士推估，投入金額約2.5億元。

明泰最新公布截至4月17日的十大股東清單，友訊持股20.07%，旗下友佳投資持股1.74%，持股共21.81%，為最大股東。佳世達在參與私募以及近期持續在市場收購明泰股票後，累積持有明泰股權約20.44%；第三大股東緯創持股3.58%，緯創轉投資公司鼎創持股0.72%。