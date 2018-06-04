台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台積董事長張忠謀。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 外電報導，矽智財大廠安謀（ARM）發表支援行動裝置的新一代中央處理器（CPU）架構「Cortex-A76」，將採用台積7奈米，為行動裝置帶來桌機級般的優異效能；加上蘋果今年iPhone新機處理器訂單可望由台積電全拿，有外資看好，台積電下半年7奈米產能供應吃緊，第3季毛利率可望重返五成大關。

花旗證券預估，第2季台積電10奈米產能將進一步下滑，7奈米仍保有顯著比重，這也反映台積電必須以7奈米代工A12處理器，若iPhone買氣強於預期，台積電產能可能進入吃緊狀態。

花旗預期，台積電第3季受7奈米量產帶動，營收將由第2季的2,316億元提升至2,632億元，季增13%，毛利率由本季的49.1%，提升為50.8%。

摩根大通證券科技產業研究部主管哈戈谷以「強勁」形容台積電下半年7奈米動能，預期除了iPhone訂單，超微、高通等大客戶也將採用7奈米，帶動台積電第3季營收來到96億美元，比本季84億美元成長超過一成，每股純益挑戰4元。

外資圈預期，台積電7奈米將於6月開始出貨，其中蘋果搭載在新機的A12處理器訂單，可望是首批採用的產品。

此外，台積電通吃超微、高通、輝達等大廠7奈米產品訂單，加上虛擬貨幣挖礦機業者為求提高挖礦效能，也朝7奈米晶片前進，配合安謀發表採用台積電7奈米製程的新一代CPU，台積電囊括全球一線大廠7奈米訂單，業績增添柴火。

安謀發表Cortex-A76、Mali-G76與Mali-V76矽智財產品，當中，Cortex-A76支援Windows作業系統，效能大幅提升，被視為安謀代表作。

根據安謀表示，Cortex-A76較前一代Cortex-A75效能提升1.35倍，功耗降低40%，透過機器學習的標準測試提高四倍；應用於行動裝置，可提供桌機般的突出功效。