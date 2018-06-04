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對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

台積電通吃大陸兩大虛擬貨幣挖礦機廠比特大陸和嘉楠耘智訂單，供應鏈更傳出，嘉楠耘智在台積電投片的7奈米特殊應用晶片（ASIC）將於7月量產，進度比比特大陸還快。

嘉楠耘智是大陸第二大比特幣挖礦機製造商，市占僅次比特大陸。嘉楠耘智上個月在大陸舉行供應商大會，首度讓供應鏈名單曝光，在台供應商主要有台積、創意及立隆、聚鼎等。

在嘉楠耘智的供應商大會上，最大獎就是頒給台積電，主要原因在於雙方在客製化晶片（ASIC）上的合作，而台積電表現優異的省電製程，成為嘉南耘智布局挖礦機市場的主要功臣。

供應鏈傳出，嘉南耘智新一代ASIC同樣在台積電投片，且由上一代的16奈米跳到7奈米，並計畫在7月量產，在先進製程的使用上，進度比頭號競爭對手比特大陸更快。但這項訊息並未獲得台積電的證實。

嘉楠耘智去年營收超過人民幣12億元，獲利逾人民幣3億元，年增率分別達到20倍和125倍，今年營收和獲利各上看人民幣100億元和50億元，並傳出可能在香港申請IPO。

【記者謝佳雯／台北報導】比特幣等虛擬貨幣後市存在變數，中國大陸兩大挖礦機業者比特大陸和嘉楠耘智紛紛將轉型重點放在人工智慧（AI）晶片。

法人認為，AI晶片應用分散且多元，未來這兩家業者是否成為聯發科等台系IC設計廠的主要競爭對手，仍須觀察。

台積電人民幣奈米

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