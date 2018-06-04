鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海集團強化EMEA（歐洲、中東與非洲）區域布局，外電昨（3）日披露，埃及官員會見鴻海集團代表團，洽商在當地設廠細節。

至昨日截稿前，尚未取得鴻海公司回應。鴻海集團在EMEA區域布局多時，非洲相關布局則從兩年前展開，據了解，過往相關布局主要是配合電商投資，並支援汽車電子製造客戶需求。

2016年10月，鴻海集團在南非布局已浮上檯面，由集團旗下富智康（FIH）與微軟達成協議，陸續收購原先微軟手中的諾基亞海外資產，並在當時通過南非反壟斷審查，正式承接諾基亞既有據點。