富士康拚印度製造 將代工小米電視機

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



憑著高性價比的口碑，小米已成為印度智慧手機市場龍頭，不過小米並不滿足，準備介入印度電視機市場。鴻海集團旗下富士康最快將從7月起，在印度為小米代工電視機。

印度經濟時報報導，多名行業高管指出，小米和富士康針對代工電視的合作，已經進入後期談判階段，如果順利，富士康將從7、8月開始，為小米代工電視機，這些印度製造的電視機，也將在印度年底的光明節零售旺季上市。

印度光明節假期，是年底前最重要的零售旺季，也是大陸廠商增加硬體銷量的絕佳機會。富士康已是小米的資深合作夥伴，在印度，富士康旗下有多家工廠為小米製造手機，大幅度降低小米手機的綜合成本。

一名業內高管表示，小米在印度的目標是成為網上銷量最大的電視機廠商，之後也會進入多品牌零售店銷售，如果實現本地製造，小米電視不僅可以降低成本，還能夠更好掌握供應鏈，快速滿足市場需求。

小米創辦人暨執行長雷軍曾透露，小米將在印度生產電視機。他指出，小米將會成為印度電視市場的一條「鯰魚」，攪動市場，就好像印度首富阿巴尼旗下的Jio公司，對印度電信業帶來一場顛覆一樣。

小米電視機目前已經在印度銷售，不過均從大陸進口，不久前，小米還對部分電視型號漲價，主要原因是印度政府上調稅負以及印度貨幣貶值。

印度將進口電視機的關稅，從過去的15%上調到20%，對於電視面板的進口關稅則是20%，未完工的半成品面板則收取5%的進口關稅。