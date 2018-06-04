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郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00經濟日報 記者尹慧中／台北報導

鴻海董事長郭台銘。
鴻海董事長郭台銘。
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鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）新股上市中籤棄購金額是A股歷來最高，引起關注，鴻海董事長郭台銘力挺FII，強調長期價值看好，「股票放30年、價值可能翻30倍」，並贈與龍華廠一名年資30年的員工總價值達人民幣百萬元（約新台幣470萬元）的FII股票，藉此激勵士氣、留住人才。

鴻海集團大陸廠區動員大會6月1日起密集登場，郭台銘在富士康深圳龍華廠的第一場大會中，對員工釋出上述訊息。他並強調，鴻海不會在第三次工業革命中缺席，要以本土化、本地化、年輕化、國際化等「四化」的團隊，迎接下一個30年發展。

鴻海集團旗下官方社群媒體平台鴻橋最新訊息揭露，郭台銘在6月鴻海集團員工動員大會中特別指出，要給予傑出貢獻員工獎勵，特別點名FG次集團在深圳廠區一名資歷30年的員工，是集團內部「穩定的力量」的象徵。

據了解，郭台銘在6月1日龍華廠區員工動員大會上，親自表揚該廠區11名傑出員工，其中年資最長的是一名隸屬FG次集團、任職30年的女員工。郭董認為她可說是跟著深圳廠一起成長，因此特別頒發一份特殊獎勵。

郭台銘在深圳廠區頒發獎勵給該名優秀員工之際特別強調，「要送她一份禮物，就是FII上市當日價值人民幣100萬元的股票，再經過30年、價值可能會翻30倍。」

郭董也特別鞠躬感謝基層員工。他說，過往創立初期「廠小人少」，年終尾牙他都到每個廠去和大家一一碰杯同樂，如今廠區員工人數達百萬，雖沒辦法一一和大家碰杯，不過FII將在上證上市，將能讓全體員工都能分享發展成果。

鴻海集團於1988年在深圳建廠投資，如今邁入30周年，近期深圳廠區展開密集宣傳，預計6月6日公布系列優秀員工名單，涵蓋A次、B次、C次、D次、E次、FG次、H次、J次、K次以及L次、S次等11個次集團員工，獎項包含創新之星94名、工匠之星94名、青工之星93名。

據悉，此次評選，主要是在集團發展各個階段、各個領域取得卓越成就、有著深厚造詣、做出突出貢獻等，統計顯示，以A次集團入選達130名員工總數最多，也是大贏家。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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