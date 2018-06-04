比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



比特大陸。 取材自微博 分享 facebook 業界傳出，全球虛擬貨幣挖礦機龍頭比特大陸（Bitmain）共同創辦人暨共同執行長詹克團上周旋風式來台，密訪台積電、力晶等供應鏈夥伴，尋求為新一代高效能挖礦晶片展開合作，並商討比特大陸轉型發展人工智慧（AI）應用後的合作方向。

至昨（3）日截稿前，台積電未對詹克團是否拜會有任何回應；比特大陸和力晶發言窗口則表示，不清楚相關行程。台積電預計明（5）日舉行股東會，不僅是董事長張忠謀的退休前告別秀，與比特大陸接下來的合作發展，預料也是小股東關切的議題。

業界消息指出，詹克團此次來台，力晶創辦人暨執行長黃崇仁，以及將升任台積電總裁的共同執行長魏哲家親自接待，凸顯兩家公司對比特大陸的重視。

近期虛擬貨幣價格震盪激烈，比特幣一度面臨7,000美元大關保衛戰，市場對虛擬貨幣市場產生疑慮，並傳出比特大陸對供應鏈拉貨力道顯著放緩，砍單聲四起。

比特大陸為台積電大客戶，外資擔憂後市，接連出脫持股，使得台積電股價走勢受影響。詹克團上周訪台與台積電、力晶談新合作案，意味比特大陸仍會持續強化與台積電等夥伴合作，破除外界砍單傳聞，不僅牽動虛擬貨幣未來動態，也關係到創意、智原等挖礦機相關業者接單。

業界消息指出，考量虛擬貨幣價格從高點快速滑落，挖礦機業者積極找尋更具挖礦效率的解決方案，為了改善上一代挖礦機的缺點，並提高「礦工」的挖礦誘因，能以更低的成本挖礦，藉此解決虛擬貨幣價格崩跌、礦工無利可圖，整個挖礦市場人氣潰散的問題，詹克團此次來台，希望透過與台積電和力晶的技術，開發出更新一代的高效能挖礦晶片。

由於礦工最大的成本是挖礦時的高耗電問題，因此，新一代挖礦機最需要的就是更低的耗能與更高的運算能力，台積電的先進製程技術，以及力晶在記憶體領域獨到的代工能力，受到比特大陸高度青睞。