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鴻海FII 8日登A股

2018-06-03 01:29經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

鴻海董事長郭台銘 本報系資料庫
鴻海董事長郭台銘 本報系資料庫
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鴻海集團旗下富士康工業互聯網（工業富聯，FII）董事長陳永正昨（2）日在DeepTech半導體產業大勢論壇上透露，工業富聯將於6月8日在上海證交所掛牌上市。

根據招股書內容，FII上市業務聚焦於工業互聯網平台，陳永正表示，幫蘋果手機做機構零件也是業務之一。

經濟觀察網援引陳永正指出，FII具有三大核心優勢：擁有工業領域的Know-How、自主開發及生產精密工具的能力，以及過去40年行業累積龐大數據，正因如此，能幫助蘋果解決日本、德國廠商也解不了的難題。

他表示，在1990年，富士康還是一個很小的企業；到2000年，富士康才30億美元的產值；但到2017年，富士康的產值是150億美元。

陳永正指出，這是因為富士康在每一個年代的「爆點」都切入，從雲端計算、通訊設備、智慧終端，一直到最近，富士康把網路、大數據、人工智慧跟製造業融合起來，這就是所謂的工業互聯網。

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FII首次公開發行約19.69億股，此次發行價格每股人民幣13.77元（約新台幣65元），本益比17.09倍，募集資金總額約人民幣271.2億元，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。

業內曾預估，FII上市後將躍為大陸市值最高的科技股，之前首次公開發行（IPO）的藥明康德，上市後連續拉出16支漲停板、每股股價達到人民幣135.57元，因此不排除FII在8日上市後，短期股價表現有超出市場預期的可能。

根據FII招股書，公司的主體有深圳裕展、鄭州富泰華，同時涉及機構件專案的主體有河南裕展、濟源富泰華、晉城富泰華、山西裕鼎。

而上市主體的主要客戶，包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、 HPE、華為、聯想、NetApp、Nokia等，在2017年前五名客戶營收合計數占當期營收比率72%。

富士康FII互聯網

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