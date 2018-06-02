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願景／Global Shapers年會登場 共創共好未來

2018-06-02 22:43聯合報 記者章凱閎╱即時報導

AI技術突飛猛進，人類看不到機器車尾燈。但StraaS & LIVEhouse共同創辦人程世嘉認為，儘管許多技術將被AI取代，「但別低估人與人之間互動的能力」，機器時代下，人性反而會被凸顯出來。

程世嘉今天在全球傑出青年台北分會（Global Shapers Taipei Hub）第五屆年會，發表「人工智慧」主題短講。

Global Shapers是世界經濟論壇發起的青年組織，全球目前有7千多位成員，遍佈158個國家；台灣分會有26位來自不同領域的青年領袖。本屆Global Shapers年會總召、Plan b創辦人張良伊，過去也曾參與聯合國氣候變遷大會，致力推動國內企業永續發展。

本屆年會以「共創共好未來」為題，由燃點公民平台協辦，合作夥伴為國泰金控，聯合報系「願景工程」擔任媒體夥伴。

現場安排14場主題講座，聚焦全球重大議題，由國內社政經領袖主持，包括行政院政委唐鳳主講「公共參與」，時事評論家范疇則主講「亞洲區域合作」。

此外，Global Shapers台北分會青年領袖也齊聚一堂，針對不同議題，引入國際案例，並輔以自身經驗，帶領小組討論。

程世嘉說，在機器時代，不會coding（寫程式）猶如「新文盲」，如何「學著快速地重新學習（Learn to re-learn quickly）」？是人類接下來最大的挑戰。

程世嘉也說，因應未來趨勢，不單學校教育需要革新，「成人再教育」也勢在必行。他也說，政府須有在職訓練及市場媒合機制，否則大量失業恐引發嚴重的社會與政治問題。

燃點公民平台理事長蔡致中也出席現場。他號召國內多位各領域的「中年領袖」，「就是在場Shapers再加30歲」，他致力於推動國內公共政策倡議，盼透過跨世代合作，讓台灣更好。

Global Shapers年會今登場。記者鄭清元／攝影
Global Shapers年會今登場。記者鄭清元／攝影
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Global Shapers年會今登場。記者鄭清元／攝影
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氣候變遷唐鳳

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