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政大「千元便當」背後有洋蔥 無預警歇業師生惋惜

願景／AI時代 程世嘉：不會寫程式如同新文盲

2018-06-02 18:29聯合報 記者章凱閎╱即時報導

AI技術突飛猛進，連五官被遮蔽的名人照片，機器也能自動補全，引發隱私權爭議。「以後戴口罩上街遊行也沒有用。」StraaS & LIVEhouse共同創辦人程世嘉說，人工智慧發展，帶來科技進步，也伴隨著社會問題，人類必須尋求調適之道。

程世嘉今天在全球傑出青年台北分會（Global Shapers Taipei Hub）舉辦的第五屆年會「共創共好未來」，以「人工智慧」為題，發表短講。

程世嘉說，人類與AI間的「人機戰役」，從遊戲開始。早在AlphaGo前，1997年，科技大廠IBM設計的超級電腦「深藍」（DeepBlue）就曾打敗西洋棋世界冠軍卡斯帕洛（Garry Kasparov）；2011年，IBM再度推出人工智慧系統「沃森」（Watson），在美國經典益智節目「危險邊緣」（Jeopardy）奪冠，「人類看不到機器車尾燈。」

AI應用無遠弗屆。程世嘉舉例，Google資料中心運用AI精準預測能源消耗量，可避免多餘的能源散失，省下300至500億元的支出；日本則頒發「特別居民登記證」給虛擬少年「澀谷未來」，向市民收集市政問題，並回報給政府，引起熱議。

但程世嘉說，以深度學習為首的AI技術，運算過程猶如「黑箱」，外人往往難以理解演算法做出結論的依據，甚至連開發者都難以具體說明。

不過程世嘉說，人類可以從機器身上學習。例如，有人模仿AlphaGo棋譜，「就算不知所以然，但也學起來」，結果在網路上連贏十幾個國際高手。

程世嘉說，在機器時代，不會coding（寫程式）猶如「新文盲」，如何「學著快速地重新學習（Learn to re-learn quickly）」？程世嘉說，是人類接下來最大的挑戰。

至於許多人擔憂AI浪潮下，自己將被機器取代。程世嘉說，工作內容「重複性」高者，確實容易被取代，例如在美國佔有400萬工作機會的「卡車駕駛」，AI可以頂替其中200至300萬的工作機會。

「但別低估人與人之間互動的能力。」程世嘉以翻譯工作為例，晚清思想家嚴復曾言「譯事三難：信、達、雅」，但機器取代了「信」、「達」，卻辦不到「雅」，因為文學的共鳴，來自於人（譯者）與人（作者）之間的理解。換言之，「人性」在機器時代下，反而會凸顯出來。

程世嘉說，因應未來趨勢，不單學校教育需要革新，「成人再教育」也勢在必行。他也說，政府須有在職訓練及市場媒合機制，否則大量失業恐引發嚴重的社會與政治問題。

Global Shapers Community是世界經濟論壇發起的青年組織。全球目前有7千多位成員，遍佈158個國家；台灣分會有26位來自不同領域的Shapers。

StraaS & LIVEhouse共同創辦人程世嘉今以「人工智慧」為題，發表短...
StraaS & LIVEhouse共同創辦人程世嘉今以「人工智慧」為題，發表短講。記者鄭清元／攝影
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AlphaGo失業
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